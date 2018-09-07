Франция обвинила РФ в шпионаже путем перехвата спутниковых сигналов 3 7.09.2018, 18:41

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В прошлом году шпионский космический аппарат РФ на орбите перехватил сигнал с военного франко-итальянского спутника.

Россия в 2017 году перехватила сигнал с франко-итальянского военного спутника, который используют армии двух стран для обеспечения собственной безопасности, передает РБК.

Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в ходе своего выступления в штаб-квартире французского национального космического агентства в Тулузе. Трансляция ее выступления ведется на официальном сайте Минобороны республики.

По ее словам, российский спутник-шпион «Луч» («Олимп») приблизился к космическому аппарату Athena-Fidus на высоте 36 тыс. км. Произошедшее министр назвала «актом шпионажа» со стороны России.

«Попытка подслушать соседей — это не только недружелюбный, но и шпионский акт», — подчеркнула она, добавив, что «мы находимся в опасности».