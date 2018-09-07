Суперфинал Евролиги: Сборная Беларуси по пляжному футболу одолела Украину 7.09.2018, 18:58

Белорусы победили соседей в дополнительное время.

В матче второго тура групповой стадии Суперфинала Евролиги сборная Беларуси одолела команду Украины — 2:1 (д.в.). Встреча прошла в итальянском Альгеро, передает pressball.by.

Беларусь — Украина — 2:1 (д.в.)

Группа 2: Россия — 3 очка (1 матч), Италия — 3 (1), БЕЛАРУСЬ — 2 (2), Украина — 0 (2).

Победители групп 1 и 2 разыграют итоговое первое место, занявшие вторые места — бронзовые медали. В субботу, 8 сентября, белорусы сыграют с россиянами. Начало поединка в 16.15 по минскому времени.