Премьера Чехии забросали яйцами на предвыборной акции 2 7.09.2018, 19:02

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Андрей Бабиш

Чехи недовольны политической позицией миллиардера-популиста.

На предвыборном митинге движения ANO в Праге один из присутствующих начал бросать яйца в премьер-министра Андрея Бабиша, который является лидером партии.

Об этом пишет Radio Praha.

Злоумышленник не попал в политика, его задержали сотрудники охраны.

Полиция сообщает, что тест на алкоголь у нападавшего дал положительный результат. Инцидент рассматривается как административное правонарушение.

Митинг стал первым мероприятием, которое движение ANO проводит в рамках кампании "Ужин по-соседски", в ходе которых предлагаются бесплатные закуски, кофе и пиво. Так партия Бабиша готовится к выборам в Верхнюю палату парламента (Сенат) и в органы регионального управления 5 и 6 октября 2018 года.

Напомним, 21 августа церемония памяти жертв вторжения войск под советским руководством в Чехословакию в 1968 году также переросла в протест против Бабиша.

Бабиш, миллиардер-популист, является спорной фигурой из-за политических договоренностей с коммунистической партией Чехии и обвинений в финансовом мошенничестве. Его положение осложнено также подозрениями в сотрудничестве с тайной полицией коммунистической эпохи.