Барак Обама возвращается в большую политику 3 7.09.2018, 19:12

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Барак Обама

Экс-президент США примет участие в избирательной кампании.

Бывший президент США Барак Обама объявил, что он возвращается в большую политику: c 7 сентября он будет принимать участие в предвыборных кампаниях в поддержку кандидатов от Демократической партии, передает «Голос Америки».

Обама практически прекратил политическую деятельность после ухода с поста президента в январе 2017 года. Тем не менее, 7 сентября он планирует выступить перед избирателями в кампусе Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. Это выступление – первое в серии мероприятий бывшего президента в поддержку кандидатов от Демократической партии накануне промежуточных выборов в Конгресс США. Голосование состоится в ноябре.

После выступления в Иллинойсе Барак Обама посетит политическое мероприятие на юге Калифорнии, где он планирует поддержать семерых кандидатов от демократов в Палату представителей Конгресса США. Все они баллотируются в округах, которые традиционно контролировались республиканцами. Однако два года назад избиратели в этих округах поддержали Хиллари Клинтон, кандидата от Демократической партии во время предыдущих президентских выборов.

После этого Обаму ждут в штате Огайо. На следующей неделе он выступит там в поддержку Ричарда Кордрея, который баллотируется на пост губернатора штата. Кордрей в прошлом был сотрудником администрации Барака Обамы.

В середине сентября экс-президент США планирует вернуться в Иллинойс, после чего выступит перед избирателями в Пенсильвании. Это ключевой для демократов штат. Здесь они рассчитывают получить 23 места в нижней палате Конгресса. Это поможет им вновь занять большинство мест в Палате представителей, благодаря чему демократы смогут контролировать действия республиканской администрации Дональда Трампа.