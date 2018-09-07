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Шоу кремлевских пропагандистов

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  • Михаил Ходорковский
  • 7.09.2018, 19:31
  • 2,620
Фото: EPA/UPG

С интересом прочитал реакцию Кремля по поводу обнародования результатов расследования дела Скрипалей.

С интересом прочитал реакцию Кремля и глянул шоу кремлевских пропагандистов по поводу обнародования результатов расследования дела Скрипалей. «Где доказательства».

Двое приезжают в Лондон за день до отравления.

Едут в совсем не туристический пригород.

На следующий день едут туда опять.

Замечены недалеко от места преступления.

В этот день и в это время Скрипали отравлены.

Двое сразу улетают.

В номере у этих двоих следы яда. (Возможно от приведения баллона-контейнера в боевое положение).

Если не будет разумных объяснений от подозреваемых — любая коллегия присяжных вынесет обвинительный вердикт с большой вероятностью.

Если же в секретной части доклада и правда содержатся доказательства работы этих двоих в ГРУ — вероятность обвинительного вердикта независимых присяжных даже в России — 90%

Михаил Ходорковский, Facebook


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