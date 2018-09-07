Шоу кремлевских пропагандистов2
- Михаил Ходорковский
- 7.09.2018, 19:31
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С интересом прочитал реакцию Кремля по поводу обнародования результатов расследования дела Скрипалей.
С интересом прочитал реакцию Кремля и глянул шоу кремлевских пропагандистов по поводу обнародования результатов расследования дела Скрипалей. «Где доказательства».
Двое приезжают в Лондон за день до отравления.
Едут в совсем не туристический пригород.
На следующий день едут туда опять.
Замечены недалеко от места преступления.
В этот день и в это время Скрипали отравлены.
Двое сразу улетают.
В номере у этих двоих следы яда. (Возможно от приведения баллона-контейнера в боевое положение).
Если не будет разумных объяснений от подозреваемых — любая коллегия присяжных вынесет обвинительный вердикт с большой вероятностью.
Если же в секретной части доклада и правда содержатся доказательства работы этих двоих в ГРУ — вероятность обвинительного вердикта независимых присяжных даже в России — 90%
Михаил Ходорковский, Facebook