Турция, РФ и Иран не смогли договориться о прекращении огня 7.09.2018, 19:55

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Страны не смогли сблизить позиции по Идлибу.

Как сообщает агентство Reuters, президенты России, Турции и Ирана не смогли достичь договоренности о прекращении огня, что помогло бы предупредить наступление сирийских правительственных сил на подконтрольную повстанцам провинцию Идлиб.

В ходе саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к прекращению огня в провинции Идлиб и заявил, что ожидаемое наступление сирийских правительственных сил на удерживаемые повстанцами территории может привести к кровавой бойне, передает «Голос Америки».

Однако президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает против перемирия, а президент Ирана Хасан Рухани – что Сирия должна вернуть контроль над всей своей территорией.

В совместном заявлении по итогам саммита стороны пришли к соглашению, что сирийский конфликт должен быть разрешен посредством «переговорного политического процесса», а не военными средствами.

Лидеры трех стран, которые играют значительную роль в разрешении сирийского конфликта, договорились искать пути для разрешения ситуации и «уничтожения Исламского государства», сообщает Reuters.

Следующий саммит в «астанинском» формате пройдет в России.

В пятницу Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган встретились в Тегеране в так называемом «астанинском» формате, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе, единственном районе охваченной войной страны, контролируемом повстанцами.

Организация Объединенных Наций выразила опасение, что сирийские и российские силы могут в ближайшее время начать массивное наступление, что может спровоцировать гуманитарную катастрофу и привести к конфронтации с поддерживаемыми Турцией повстанцами.

В течение недели российские и сирийские силы нанесли несколько авиаударов по целям в провинции Идлиб.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию «Наблюдательный совет по правам человека в Сирии», в пятницу по провинции Идлиб был нанесен ряд авиаударов. По данным мониторинговой организации, их целью были позиции повстанцев в районе города Хама и в южной части Идлиба.