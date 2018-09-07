Фотофакт: Представлен автобус сборной Беларуси по футболу 1 7.09.2018, 20:01

Сборная Беларуси будет ездить на автобусе c ливреей «World of Tanks».

"Новую ливрею для автобуса сопровождает слоган "Наша гульня. Наша зборная" — и это не простые слова. Они подчеркивают нашу искреннюю поддержку родной команды по футболу", — как передает Telegraf.by, прокомментировал новость специалист по связям с общественностью Wargaming Иван Живица. — Мы верим, что новый этап нашего сотрудничества — теперь в креативной сфере — станет важным шагом на пути к сближению фанатских баз футбола и "Танков" и что дополнительный приток горячих болельщиков вдохновит наших футболистов на новые победы".

"Бескомпромиссная борьба от начала и до конца, страсть, единство внутри коллектива и командная работа — это и про "Танки", и про футбол, — подчеркнул главный тренер национальной сборной Игорь Криушенко. — Наши аудитории совпадают: и футбольные, и танковые битвы — классические мужские увлечения, отлично дополняющие друг друга. Мы будем рады, если танкисты окажут нам достойную поддержку на протяжении всего отборочного цикла Лиги наций!"

В рамках футбольного матча Беларусь — Сан-Марино (8 сентября) состоится беспрецедентный турнир "World of Tanks на "Динамо", который будет транслироваться на больших экранах стадиона. Показать класс на новой карте "Минск" есть шанс у каждого.

Для этого необходимо приобрести билет (например, на bit.ly) и прийти на стадион за час до начала матча (к 18.00). С каждой трибуны будет отобрано три игрока, которые сразятся в боях "3 на 3" на танках Х уровня. Бои будут проходить на новой карте "Минск".

До начала футбольного матча пройдет два отборочных боя между четырьмя командами, сформированными из болельщиков с трибун A, B, C и D. В перерыве между таймами состоится финальная битва, которая будет показана на главном экране стадиона "Динамо". Всех участников турнира "World of Tanks" на "Динамо" ждут призы.