Лукашенко уволил своего помощника Субботина

Лукашенко уволил своего помощника Субботина1
- 7.09.2018, 20:11
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Его сватали на место Сидорского.
Александр Субботин и Виктор Назаренко официально лишились своих высоких должностей в Беларуси, передает tut.by.
Назаренко освобожден от должности председателя Госкомитета по стандартизации. Субботин перестал быть помощником Лукашенко — инспектором по Витебской области. Соответствующие указы сегодня подписал Александр Лукашенко.
Причины отставок — переход на другую работу.
В июле стало известно, что два белорусских министра покидают Евразийскую экономическую комиссию в Москве. Минск отозвал члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского и члена коллегии (министра) по техническому регулированию Валерия Корешкова.
Субботин был призван заменить Сидорского, Назаренко — Корешкова.