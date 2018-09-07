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Лукашенко уволил своего помощника Субботина

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  • 7.09.2018, 20:11
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Александр Субботин
Фото: vsavm.by

Его сватали на место Сидорского.

Александр Субботин и Виктор Назаренко официально лишились своих высоких должностей в Беларуси, передает tut.by.

Назаренко освобожден от должности председателя Госкомитета по стандартизации. Субботин перестал быть помощником Лукашенко — инспектором по Витебской области. Соответствующие указы сегодня подписал Александр Лукашенко.

Причины отставок — переход на другую работу.

В июле стало известно, что два белорусских министра покидают Евразийскую экономическую комиссию в Москве. Минск отозвал члена коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергея Сидорского и члена коллегии (министра) по техническому регулированию Валерия Корешкова.

Субботин был призван заменить Сидорского, Назаренко — Корешкова.


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