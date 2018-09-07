Слонимский райисполком охраняет автоматчик 11 7.09.2018, 20:54

2,889

Похоже, в Слоним едет Равков.

- 7 сентября, отправившись в Слонимский райисполком в 13.30, я увидела возле входа главного госучреждения района грозного бойца с автоматом в руках, пишет журналистка «Газеты Cлонiмскай».

Подойдя поближе к часовому, я поинтересовалась у него, что за нововведение, почему такой серьезный вид?

На что боец ответил: «В Слоним едет Министр Вооруженных сил». Удалось выяснить, что боец, который охранял вход в райисполком, родом из Слонима.

Дежурный райисполкома, который находится внутри здания и строго контролирует вход и выход в это госучреждение, оказывается не знает, по какой причине возле райисполкома появился часовой.

Напомним, что 5 сентября в войсковой части №33933 в Слониме найден повешенным рядовой А.В. Орлов. Возможно, приезд министра связан с этой трагедией.