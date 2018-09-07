Европейская народная партия требует освободить Павла Северинца 7.09.2018, 21:02

Жозеф Доль

Президент крупнейшей партии ЕС выразил серьезную обеспокоенность нарушением прав человека в Беларуси.

Президент крупнейшей и влиятельнейшей партии Европейского Союза - Европейской народной партии - Жозеф Доль в своем Twitter-аккаунте 7 сентября выразил серьезную обеспокоенность нарушением прав человека в Беларуси.

В частности, он осудил задержания и преследования журналистов, лидеров профсоюза РЭП и мирных демонстрантов.

«Власти должны освободить сопредседателя БХД Северинца и активистов, а также гарантировать свободу слова и мирных собраний», - написал Доль.

Strongly concerned about #humanrights deterioration in #Belarus: detention & prosecution of journalists, REP trade union leaders & peaceful protesters. Authorities must release @BchdInfo co-chairman #Sevyarynets & activists & ensure the freedom of speech and peaceful assemblies — Joseph Daul (@JosephDaul) 7 сентября 2018 г.

Напомним, накануне суд Минского района осудил сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца на 10 суток ареста «за интервью на белорусском языке».