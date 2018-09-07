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Европейская народная партия требует освободить Павла Северинца

  • 7.09.2018, 21:02
Жозеф Доль

Президент крупнейшей партии ЕС выразил серьезную обеспокоенность нарушением прав человека в Беларуси.

Президент крупнейшей и влиятельнейшей партии Европейского Союза - Европейской народной партии - Жозеф Доль в своем Twitter-аккаунте 7 сентября выразил серьезную обеспокоенность нарушением прав человека в Беларуси.

В частности, он осудил задержания и преследования журналистов, лидеров профсоюза РЭП и мирных демонстрантов.

«Власти должны освободить сопредседателя БХД Северинца и активистов, а также гарантировать свободу слова и мирных собраний», - написал Доль.

Напомним, накануне суд Минского района осудил сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца на 10 суток ареста «за интервью на белорусском языке».


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