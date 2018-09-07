Александр Глеб: Думаю, вся Беларусь счастлива, что «Челси» приедет к нам 3 7.09.2018, 21:14

Александр Глеб

Полузащитник БАТЭ поделился мнением о жеребьевке групповой стадии Лиги Европы.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о своем самочувствии, а также поделился мнением о жеребьевке групповой стадии Лиги Европы, передает pressball.by.

- Иду на поправку. Сам себя поломал в матче с ПСВ. Нелепая травма. Такое бывает.

- Что скажешь о жеребьевке группы Лиги Европы?

- Здорово, что нам попались англичане ("Челси" - прим.). Думаю, все довольны.

- Ты же знаешь, как с "Челси" играть.

- Просто другие не знают. Опыт есть. Думаю, вся Беларусь счастлива, что англичане попали нам.

- И шанс у нас есть выйти из группы.

- Ну да. До начала групповой стадии шансы есть у всех.