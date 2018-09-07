Александр Глеб: Думаю, вся Беларусь счастлива, что «Челси» приедет к нам

Александр Глеб: Думаю, вся Беларусь счастлива, что «Челси» приедет к нам3
- 7.09.2018, 21:14
Полузащитник БАТЭ поделился мнением о жеребьевке групповой стадии Лиги Европы.
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о своем самочувствии, а также поделился мнением о жеребьевке групповой стадии Лиги Европы, передает pressball.by.
- Иду на поправку. Сам себя поломал в матче с ПСВ. Нелепая травма. Такое бывает.
- Что скажешь о жеребьевке группы Лиги Европы?
- Здорово, что нам попались англичане ("Челси" - прим.). Думаю, все довольны.
- Ты же знаешь, как с "Челси" играть.
- Просто другие не знают. Опыт есть. Думаю, вся Беларусь счастлива, что англичане попали нам.
- И шанс у нас есть выйти из группы.
- Ну да. До начала групповой стадии шансы есть у всех.