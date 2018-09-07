закрыть
7 сентября 2018, пятница, 22:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Александр Глеб: Думаю, вся Беларусь счастлива, что «Челси» приедет к нам

3
  • 7.09.2018, 21:14
Александр Глеб

Полузащитник БАТЭ поделился мнением о жеребьевке групповой стадии Лиги Европы.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал о своем самочувствии, а также поделился мнением о жеребьевке групповой стадии Лиги Европы, передает pressball.by.

- Иду на поправку. Сам себя поломал в матче с ПСВ. Нелепая травма. Такое бывает.

- Что скажешь о жеребьевке группы Лиги Европы?

- Здорово, что нам попались англичане ("Челси" - прим.). Думаю, все довольны.

- Ты же знаешь, как с "Челси" играть.

- Просто другие не знают. Опыт есть. Думаю, вся Беларусь счастлива, что англичане попали нам.

- И шанс у нас есть выйти из группы.

- Ну да. До начала групповой стадии шансы есть у всех.


популярное за неделю

Мнение

Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич
Диктатора превращают в посмешище
Диктатора превращают в посмешище Игорь Эйдман