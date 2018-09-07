США увеличат численность военных в Германии
- 7.09.2018, 21:16
Сейчас в ФРГ дислоцированы около 33 тысяч американских военных.
США увеличат свой воинский контингент в Германии на 1500 человек. Это делается с целью "укрепления НАТО и европейской безопасности", - заявил в пятницу, 7 сентября, посол США в ФРГ Ричард Гренелл, передает DW.
По его словам, дополнительные солдаты начнут прибывать в нынешнем году, и процесс продлится до 2020 года.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приветствовала это решение Вашингтона, которое свидетельствует о "жизнеспособности трансатлантических отношений" и вкладе в "поддержание общей безопасности".
В настоящее время в Германии находятся около 33 тысяч американских военных. Дополнительные силы, как передает агентство dpa, будут размещены в американских гарнизонах в федеральных землях Бавария и Рейнланд-Пфальц.