Девять воинских побед, которыми могут гордиться белорусы 7.09.2018, 21:40

Знать историю своей родины так же важно, как и любить ее.

Жить спокойно на своей земле белорусам никогда не давали: история помнит 140 нападений крестоносцев, 95 вторжений крымских татар, четыре с половиной столетия (1368-1795) полномасштабных войн с Московией, две мировые войны, большевистский, а затем советский геноцид, пишет bolshoi.by. За время всех этих бедствий белорусы время от времени теряли до половины населения своей страны. И речь только о людских потерях. Сколько писателей, художников, изобретателей, ученых, политиков, врачей не родилось на этой земле?

Битва на Синих Водах

1362 год

Осенью 1362 года войска Великого княжества Литовского под командованием князя Ольгерда сошлись в битве с объединенным войском трех татарских князей. Благодаря грамотной тактике наши войска без видимых потерь смогли разбить непобедимую доселе татарскую конницу у реки Синие Воды — левого притока Южного Буга, которая позднее стала называться Синюхой.

В летописи Красиньского по этому поводу имеется такая запись: «Коли пак князь великыи Витовт поехал з Литвы до великого Луцка, a князь великыи Олькгирд пошол в поле з литовским воиском и побил татаров на Синеи Воде, убил трех братов, татарьских князеи, Хачебея, Сакутлубуга a Дмитрея. A тыи тры браты, татарские князи, отчичи и дедичи Подолское земли были, a заведали от них отаманы, a приежчаючи у отаманов дань бирали c Подолское земли».

В украинской Густынской летописи, правда, еще добавляют, что после победы «сей Ольгерд и иные русские державы в свою власть принял, и Киев под Федором князем взял, и посадил в нем Владимира сына своего, и начал на сими владеть, им же отцы его дань давали».

Именно эта победа положила начало освобождению Восточной Европы от ордынского владычества еще задолго до Куликовской битвы. Тем не менее битва на Синих Водах долгое время была незаслуженно забыта, так как Ольгерд являлся соперником московского князя Дмитрия Донского. А в советский период на нее вообще было наложено своего рода «табу», так как история ВКЛ рассматривалась исключительно в контексте «борьбы белорусского и украинского народов за воссоединение с Россией».

Грюнвальдская битва

15 июля 1410 года

Немецкие рыцари вели войну против Великого княжества Литовского. Они совершили более 140 походов на белорусские и литовские земли. Грюнвальдская (или, как ее еще называют, Танненбергская) битва положила конец противостоянию.

Победа на Грюнвальде — одна из самых славных страниц в белорусской военной истории. 15 июля 1410 года объединенные силы Королевства Польского и Великого княжества Литовского во главе с князем Витовтом разгромили силы Тевтонского ордена.

Именно вклад литвинских войск оказался решающим. Благодаря тактике ложного отступления кавалерия ВКЛ заманила германцев в ловушку, где они и были полностью разбиты. На Грюнвальде осталось около трети тевтонской армии, было ликвидировано практически все руководство Ордена, значительное число рыцарей попало в плен.

Грюнвальдская битва оказала огромное влияние на формирование единой литвинской (белорусской) нации. Как отмечают историки: «На битву шли полочане, витебчане, гродненцы, могилевчане, а с битвы — белорусы». В войске ВКЛ было 28 полков с современных белорусских земель, 4 жемойтских и 8 украинских полков. 35 из 40 хоругвей шли под знаменем «Погоня».

Поражение крестоносцев в этой битве привело к тому, что тевтонцы были вынуждены перейти к пассивной обороне, а через 56 лет Орден прекратил свое существование.

Битва под Оршей

8 сентября 1514 года

После взятия Смоленска в 1514 году московский князь Василий III отправляет 80-тысячную армию во главе с воеводой Иваном Челядниным вглубь территории Великого княжества Литовского для дальнейшего разорения и захвата его территорий. Навстречу московским войскам выдвинулась 30-тысячная армия ВКЛ во главе с гетманом Константином Острожским.

Челяднин решает не разделять свои войска и одним сражением уничтожить всю армию ВКЛ. Он выбирает для битвы место в четырех верстах от Орши, возле одного из притоков Днепра реки Крапивны, и ждет подхода литвинов.

Победа в этом сражении — самая крупная в белорусской ратной истории. 8 сентября 1514 года литвины разбивают втрое большее по численности войско Московского княжества. Даже в одном из российских (!) исторических справочников Оршанская битва отнесена к ста наиболее великим сражениям европейской истории.

Под Оршей московские войска потеряли 30 тысяч людей убитыми и утонувшими. В плен были взяты 8 верховых и 37 мелких воевод, а также полторы тысячи знатных и богатых воинов. В их числе и главнокомандующий Иван Челяднин. На родину он так и не вернется, а спустя несколько лет умрет в Вильно.

Победа в битве под Оршей остановила на многие годы московскую экспансию на наши земли, разрушила союз против ВКЛ между московским князем Василием III и императором Священной Римской империи Максимилианом I. Также была освобождена значительная часть восточных земель ВКЛ.

Важность этой победы для белорусов еще в том, что это — целиком и полностью успех только белорусов, без привлечения союзников. Кроме того, благодаря изображению этой битвы неизвестным художником, сделанному несколькими годами позже, мы смогли узнать о бело-красно-белых цветах флага конницы Великого княжества.

Битва при Чашниках

26 января 1564 года

Под шумок Ливонской войны Иван Грозный запланировал поход в литовские земли. Для этого он усиливает корпус Шуйского, которого назначает главным воеводой, прислав ему в помощь несколько отрядов из разных городов. С почти 20 тысячами человек Шуйский выступает из Полоцка, чтобы соединиться под Оршей с князьями Серебряными-Оболенскими, которые ведут к нему другое войско и невооруженных новобранцев из Смоленска.

26 января 1564 года близ местечка Чашники Николай Радзивил во главе с 6 тысячами литвинов нападает на русские войска. Битва закончилась полным разгромом московитов. Шуйский погиб, обоз был потерян, князь Василий Серебряный оказался вынужден повернуть назад, к Смоленску. По рыцарскому кодексу литвинов тело Шуйского перевезли в Вильно и похоронили там со всеми почестями.

Битва при Клушине

4 июля 1610 года

Победа в этом сражении привела к тому, что Московская держава на некоторое время вообще лишилась государственности.

В первых числах июня 1610 года 35 тысяч московского войска, объединенного с наемниками-шведами, англичанами, шотландцами, голландцами, немцами и французами, выдвигаются в поход под Смоленск. Обязанности главнокомандующего номинально разделены между братом московского царя Дмитрием Шуйским и Яковом Делагарди, но фактический главнокомандующий — шведский генерал.

Накануне битвы московские войска, уверенные в своих силах, заранее праздновали победу. Против них — всего 6 800 литвинов и поляков под предводительством гетмана Жолкевского. В московском лагере ночь проходит в попойке.

Войско Речи Посполитой атакует утром. Удар застает всех врасплох. Наемники еще держатся на своих позициях. Но им задержали жалование, и они не оказывают должного рвения в бою. Русские бегут. Шуйский, чтобы как-то задержать литвинов и поляков, приказывает разбросать по лагерю меха и драгоценности.

Жолкевский пишет в донесении Сигизмунду: «Когда мы шли в Клушино, у нас была только одна моя коляска и фургоны двух наших пушек; при возвращении у нас было больше телег, чем солдат под ружьем».

Поражение русских в этой битве привело к тому, что в Москве был свергнут Василий Шуйский и образована Семибоярщина, которая, в страхе перед Лжедмитрием II, присягнула королевичу Владиславу и впустила в Москву Жолкевского. Так, пусть и ненадолго, Москва оказалась под властью Речи Посполитой — объединенного государства ВКЛ и Королевства Польского.

Битва под Полонкой

27 июля 1660 года

Среди множества сражений на территории Беларуси столкновение возле местечка Полонка (в наши дни — деревня в Барановичском районе) — одно из самых значительных. При этом сегодня в Беларуси о битве почти никто не знает. Между тем ее значение было поистине судьбоносным в войне 1654-1667 годов. Эту войну позже польский писатель Генрих Сенкевич назовет кровавым потопом. В ней погиб каждый второй житель Беларуси, а на Могилевщине и Витебщине в живых остались лишь 20 человек из каждой сотни.

За первые два года войны московские войска оккупировали большую часть Литвы (Беларуси). Заняли ее столицу Вильно. Город горел 17 дней. Была вырезана половина населения столицы. Виленский епископ Тышкевич позже вспоминал: «Не было пощады ни возрасту, ни полу; все места были заполнены кровью убитых и трупами, особенно Бернардинский монастырь, куда, ища убежища, люди сбежались в особенно большом количестве».

Из Беларуси массово уводят в рабство людей. Их тысячами продают в городах Московии, на рынках невольников в Крыму, Турции, Бухаре и Персии. Всего московиты угнали более 250 тысяч человек.

27 июля 1660 года объединенная белорусско-литовская и польская армия под руководством гетманов Яна Павла Сапеги и Стефана Чарнецкого около небольшой деревушки Полонка разбивает втрое большую армию московского воеводы Ивана Хованского.

Победа под Полонкой срывает план наступления на Варшаву. Поражение московских войск влечет за собой окончательный выход западной половины Великого княжества Литовского из-под протектората Москвы и на какое-то время изменяет соотношение сил.

Любопытно, что сегодня на месте разгрома русских войск активно проводятся белорусско-российские военные маневры. Деревушка Полонка находится в шести километрах от Обуз-Лесновского общевойскового полигона.

В 1994 году на месте битвы установлен каменный валун в память о победе и белорусских ваярах. Памятник освятили православный и католический священники.

Восстание в Вильно

22-23 апреля 1794 года

В 1794 году Екатерина II, решив окончательно уничтожить государственность Польши и Великого княжества Литовского, приказывает ввести оккупационные войска. Это приводит к очередной странице борьбы против российских оккупантов, известной как восстание под руководством Тадеуша Костюшки.

Во время восстания, в ночь с 22 на 23 апреля, в Вильно повстанцы под предводительством полковника инженерной службы Якуба Ясинского освободили город. Обезоружив русский гарнизон, они взяли в плен 1 012 человек. 23 апреля на рыночной площади провозглашается «Акт восстания Литовского народа». С этого дня вооруженная борьба распространилась по всей Западной Беларуси, собрав под свои знамена несколько десятков тысяч белорусов.

Восстание Костюшки было жестоко подавлено войсками Суворова. Вся Беларусь после подавления была утыкана виселицами. А в народе осталась память о зверствах, учиненных над мирным населением российскими солдатами и казаками. Последние, например, по некоторым источникам, ради устрашения носили на своих пиках и штыках трупы младенцев.

Сражение под Миловидами

21 мая 1863 года

Если ехать со стороны Бреста по дороге А101, перед поселком Миловиды, прямо у дороги, стоит мемориальная часовня. Рядом установлен памятный камень, а напротив, через дорогу, могила с крестом. Мемориал воздвигнут в память о битве под Миловидами, которая произошла в 1863 году во время крестьянского восстания под руководством Кастуся Калиновского.

21 мая 1863 года около местечка Миловиды Слонимского уезда 800 белорусов противостояли 5 ротам хорошо обученных русских солдат с 4 орудиями. Карателям так и не удалось взять лагерь повстанцев, и с большими потерями они вынуждены были отойти.

Восстание 1863 года стало одним из немногочисленных в истории XIX века примеров, когда горстка вооруженных людей, защищая независимость своей земли, восстала против громадной империи. Восстание было утоплено в крови. Руководитель подавления восстания граф Михаил Муравьев-Виленский получил после 1863 года прозвище Вешатель, запретил белорусам на несколько лет называться белорусами, а свою страну — Беларусью. Тем не менее память о восстании хранится до сих пор.

Испуганная масштабом восстания российская власть издала ряд указов, согласно которым в Беларуси и Литве отменялось временнообязанное состояние крестьян, предусматривалось немедленное возвращение крестьянских наделов и уменьшение выкупных платежей на 20%.

Слуцкое восстание

27 ноября 1920 года

Часть белорусов отмечает 27 ноября как День героев. Именно в этот день в 1920 году в районе города Слуцка начались бои между белорусскими вооруженными формированиями и советскими войсками. Слуцкое восстание — крупнейшее в ХХ веке вооруженное выступление белорусов за свободу и независимость.

Примерно полтора месяца от 10 до 12 тысяч белорусских патриотов в составе Первой слуцкой бригады стрелков войска Белорусской Народной Республики вели тяжелые бои против Красной армии на завершающем этапе советско-польской войны 1919-1920 годов.

Слуцкая бригада более известна как «Слуцкі збройны чын». Бойцы подразделения провели несколько атак под Копылем, у деревень Тимковичи и Вызна. Им удалось выбить оттуда советские войска. На сторону повстанцев перешла часть красноармейцев. К ним присоединились недовольные большевиками крестьяне. Развернулось активное антибольшевистское сопротивление.

Борцы за независимость Беларуси шли в бой под флагом «Погоня», а их девиз звучал так: «Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла Бацькаўшчына».