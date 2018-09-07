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Ирония судьбы по-мински: пьяный мужчина по ошибке залез в чужую квартиру

  • 7.09.2018, 22:01
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Мужчина перепутал адрес и попал в квартиру к незнакомой женщине.

Пьяный мужчина перепутал домашний адрес, не смог открыть дверь, поэтому залез через балкон и уснул на диване в чужой квартире. Подробности истории сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Пьяный мужчина перепутал домашний адрес. Ночью открыть дверь чужой квартиры своим ключом он не смог, поэтому решил зайти с балкона. Квартира находится на первом этаже, поэтому он залез через открытое окно и лег на диван.

Хозяйка квартиры не сразу услышала шум в соседней комнате. Проснувшись, мужчина не понимал, где он находится. Обнаружив нежданного гостя, женщина позвонила в милицию.

Выяснилось, что мужчина живет в соседнем доме на улице Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины.

В милиции на него составили протокол по ст. 17.3 ч. 3 КоАП (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения).


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