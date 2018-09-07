Арестованный в Польше шпион РФ собирал данные по «Северному потоку-2» 1 7.09.2018, 22:05

Фото: Sergey Guneev

Задержанный поддерживал контакт с двумя офицерами российской разведки.

Экс-сотрудник Министерства экономики Польши, арестованный по обвинению в сотрудничестве с военной разведкой России, передавал российским спецслужбам информацию о планах польского правительства по газопроводу «Северный поток-2» и о важных для Польши инвестиционных проектах. Об этом пишет WNP.

В рамках шпионской деятельности обвиняемый передавал информацию, которой владел благодаря своей работе в одном из департаментов Министерства экономики. После организационных изменений работал в Министерстве энергетики.

Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин на основе материалов Агентства внутренней безопасности, Марек В. работал над стратегическими для польской энергетической инфраструктуры проектами и получением финансирования ЕС на нужды диверсификации поставок газа из России.

По сообщениям СМИ, задержанный поддерживал контакт с двумя офицерами российской разведки, работавшими под прикрытием посольства в Варшаве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.