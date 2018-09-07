КХЛ: «Нефтехимик» победил минское «Динамо»1
- 7.09.2018, 22:06
Минчане потерпели третье поражение в трех матчах КХЛ.
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило "Нефтехимику" со счетом 1:2, передает pressball.by.
НЕФТЕХИМИК — ДИНАМО Мн — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
НЕФТЕХИМИК: Ежов; Сергеев — Полашек, Пуустинен — Руохомаа — Няттинен; Огурцов — Брынцев, Галимов — Куликов — Хайруллин; Шарипзянов — Волгин, Здунов — Якимов — Порядин; Фаткуллин — Семенов, Шафигуллин — Аркалов — Михнов.
ДИНАМО: Энрот; Уиркош — Хохлов, Павлович — Беннетт — Пулккинен; Осипов — Хенкель, С.Костицын (к) — Хауден — А.Костицын; Лисовец — Готовец, Китаров — Ковыршин — Парфеевец; Литвинов — Волков — Степанов; Евенко, Дроздов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Шарипзянов (Куликов, Брынцев — бол.). 2:0 — Няттинен (Пуустинен, 23.22). 2:1 — Пулккинен (Уиркош, Беннетт, 52.06 — бол.).