Пошлины США на китайские товары превысят $500 миллиардов 7.09.2018, 22:17

Вашингтон заканчивает подготовку к введению пошлин на $200 млрд, а также готовит новые сборы на $267 млрд.

Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год, сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 7 сентября.

При этом он отметил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Ранее США уже обложили сборами ввозимую из Китая продукцию на $50 млрд в год. Таким образом, американские пошлины могут превысить полтриллиона долларов.

Напомним, 23 августа вступили в силу пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США 279 наименований товаров.

До этого стороны обменялись пошлинами 6 июля. Тогда Белый дом ввел 25% сборы для 818 наименований китайской продукции.

Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.