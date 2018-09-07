Фотофакт: В центре Гродно появились урны-зонты 7.09.2018, 22:32

Фото: newgrodno.by

Выглядят очень экстравагантно.

В преддверие дня города в центре Гродно две мусорные урны заменили «зонтами». А появятся еще мусорные бачки в виде джентельмена.

– Мы, как мусоросортировочный завод, заинтересованы в том, чтобы люди собирали мусор, не мусорили, чтобы город был чище и краше, поэтому в виде зонтиков – такая оригинальная идея пришла в голову. Посмотрели в интернете, нашли рисунок, вот – воплотили в жизнь. Первые две мусорки здесь сделали и на следующей неделе заканчиваем – будет шесть мусорных бачков в виде джентльмена, приветствующего жителей города – будут установлены на улице Советской. Тем временем на улице Калиновского, уже весной этого года, к дизайну мусорных баков подошли с юмором. Не стали ограничивать себя рамками красоты восприятия, а сделали акцент на практичность, – приводит портал newgrodno.by слова директора Гродненского мусоросортировочного завода Вячеслава Андреевского.