Рубль и мир все поняли, Кремль еще нет Игорь Яковенко, Blogspot.ru

7.09.2018, 22:34

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Полоса знаменитого путинского фарта закончилась.

После заявления Терезы Мэй о личной ответственности Путина за отравление Скрипалей и публикации фото и паспортных данных отравителей, которые по данным расследования являются сотрудниками внешней разведки России, рубль упал и установил новый рекорд падения с марта 2016 года. Доллар приблизился к отметке 70 рублей за штуку, евро стал стоить больше 80 рублей.

США, Германия, Франция и Канада выпустили совместное заявление, в котором выразили солидарность с позицией Великобритании. То есть, отреагировали так же как и российский рубль.

Позиция официальной России, естественно, была диаметрально противоположной. Мария Захарова тут же сообщила, что все это "зазеркалье", "театр абсурда", и "адская карусель". Примерно в такой же тональности выступил на заседании Совбеза ООН представитель России Василий Небензя.

Во-первых, он заявил, что "мы ничего не боимся". Во-вторых, Небензе показалось подозрительным, что на приведенных Скотланд-Ярдом фотографиях отравителей из аэропорта указано одинаковое время. На что представитель Великобритании Карен Пирс объяснила Небензе, что если бы он побывал в аэропорте Гэтвик, то смог бы убедиться, что там много коридоров, так что отравители вполне могли пройти по разным коридорам одновременно.

И, наконец, главное, что возмутило представителя России, это что Британия не приглашает Россию к совместному расследованию. На что Карен Пирс дала вполне внятный ответ: "Вы не зовете поджигателя для того, чтобы потушить пожар, и вы в особенности не делаете этого в ситуации, когда именно он стал причиной этого пожара".

У путинской России был мотив и возможности совершить это преступление. Разного рода перебежчики из спецслужб или любых государственных структур доставляют обитателям Кремля много неприятностей. Не будем ворошить прах Троцкого, возьмем самый свежий пример – Родченков, который фактически уничтожил репутацию российского спорта. Можно вспомнить отравленного Литвиненко, или бывшего министра печати Михаила Лесина, избитого до смерти накануне дачи показаний Министерству юстиции США. Сергей Скрипаль – полковник ГРУ, осужденный за государственную измену в форме шпионажа. Живет в Англии тихо. А если заговорит? Начнет мемуары писать? А главное, для Путина важно внушить всем потенциальным перебежчикам, что переход на сторону врага означает смерть. Причем неизбежную.

Может ли отравление Скрипалей быть провокаций британских властей? Исключить эту версию нельзя, хотя мотив тут просматривается плохо. Допустим, это сделано из природной русофобии. Англичанка гадит, поскольку испытывает к русским такую неприязнь, что даже свой пудинг кушать не может. Допустим. Тогда у России есть прекрасный шанс предъявить миру законопослушных граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова которые приехали посетить галерею Тейт и послушать оперу в Королевском театре. Можно даже привезти их в посольство России в Великобритании, чтобы этих ни в чем не повинных людей допросили представители Скотланд-Ярда в присутствии наших адвокатов и при гарантии британской стороны их безопасности. В случае непричастности России к преступлению, это был бы прекрасный шанс хоть немного починить вконец испорченную репутацию.

Судя по всему, вероятность такого развития событий близка к нулю. Только что Путин издал указ, согласно которому к категории государственной тайны относится информация о внештатных сотрудниках Службы внешней разведки (СВР). "Совпадение? – Не думаю".

Один из аргументов непричастности спецслужб России к отравлению в Солсбери сегодня постоянно звучит в российском телевизоре и суть его в том, что если бы это были наши спецы, то они бы вели себя иначе и их бы никто не обнаружил. В программе "Вечер" Владимира Соловьева буквально у всех "экспертов" оказалось масса знакомых из числа разведчиков, и все они, несомненно, изменили бы внешность, и нипочем не попали бы под камеры наружного наблюдения. Уровень российских разведчиков и спецагентов мы видим воочию. Нам предоставили возможность познакомиться с внутренним миром Анны Чапмен и Андрея Лугового. Сложно заподозрить этих людей в дальновидности и проницательности. Одна может расставлять "медовые ловушки". Второй может убить. Если повезет. Но разработка и участие в сложных многоходовках – это вряд ли. Производители космических аппаратов, замазывающие трещину в корпусе клеем. Косноязычные дипломаты. Министр образования, с большим трудом говорящий на русском языке. Почему в разведке должны служить супер профессионалы.

Путинский режим не рождает профессионалов. В ходу производители мелких и не очень мелких гадостей. Одна из таких сопутствующих гадостей в деле Скрипалей – "операция племянница". Девушку Викторию Скрипаль специально вытащили из Ярославля в Москву и взяли на работу в компанию, производящую продукцию для Первого канала, чтобы она несла всякую чушь про своего дядю и свою двоюродную сестру. Девушка Виктория Скрипаль пытается честно отрабатывать свалившееся на нее счастье. Поскольку ее не пускают в Лондон и не дают поговорить с родственниками, она сначала заявила, что ее дядя умер. После того, как дочь Скрипаля Юля попросила свою двоюродную сестру не говорить от их имени и вообще оставить их в покое, девушка Виктория Скрипаль заявила, что Юлия Скрипаль умерла, а на видео совсем другой человек… К данной девушке вопросов нет. А вот к организаторам провокации… Впрочем, к ним тоже нет вопросов.

Полоса знаменитого путинского фарта закончилась сразу после "успешной" оккупации Крыма. Теперь только вниз. Рубль это понял. Мир тоже. Путин и его обслуга, видимо, нет.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru