Какие тайны хранит история Минска 7.09.2018, 23:02

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Интересные факты о столице нашей страны.

В популярной игре World of Tanks, которую делают белорусы, появилась новая карта - центр послевоенного Минска 50 - 60-х годов. Kp.by вместе с известным экскурсоводом и краеведом прогулялся по этим местам, сравнила карты и узнала много интересных историй.

«Дом под шпилем» - одна из первых высоток послевоенного Минска

- На виртуальной карте не представлен Минск какого-то определенного года, - говорят разработчики. - Однако внимательный минчанин обратит внимание, что, например, телевышка на Коммунистической, как на карте, в таком виде появилась только в 1974 году.

То же - с надписью «Подвиг народа бессмертен», вывеской «Центральный детский парк» или памятником Янке Купале, который установили только в 1972 году.

- Важно было передать то время, эпоху послевоенного Минска. Мелкие детали создают невероятную атмосферу: газетные киоски, информационные тумбы, - рассказал краевед Иван Сацукевич. - Я давно наблюдаю разрыв между городом и горожанами - современные минчане порой и не догадываются, как выглядел город 50 лет назад.

Одним из символов послевоенной застройки центра города был так называемый «дом под шпилем» на набережной Свислочи, по адресу Коммунистическая, 14. Его башню венчает игла, которую сделали в Москве. «Дом под шпилем» - одна из первых высоток послевоенного Минска, от земли до звезды с лавровыми ветками - почти 43 метра.

- Башню построили вовсе не для красоты, - объясняет Иван Сацукевич. - По плану такие должны были строить через каждые 500 метров. В них находились наблюдательные точки ПВО: сидел солдат с биноклем и смотрел в небо. Если замечал самолет, то звонил «куда надо». Сегодня, по моим подсчетам, сохранилось больше 50 таких башен, самая известная - башня Цанавы на здании КГБ.

Как тренер минского «Динамо» обманул «белорусского Берию»

Есть байка, мол, башню на здании КГБ строили, чтобы министр Госбезопасности БССР Лаврентий Цанава, страстный футбольный фанат, смотрел с нее матчи на «Динамо». Считается, что это красивая легенда, ведь с башни не то что футболистов, счет на табло не рассмотришь! Иван Сацукевич не согласен:

- Конечно, основное назначение башни - наблюдать за противовоздушной обстановкой и размещать антенны связи. Но смотреть футбол с нее тогда можно было. Во-первых, стадион размещался ближе к проспекту - примерно там, где сейчас арочный вход на его территорию. Во-вторых, застройки по Комсомольской и высоких деревьев еще не было, поэтому все было видно, по крайней мере, в бинокль.

Краевед уверен в еще одной истории:

- Это реальный случай, ставший легендой. Наше «Динамо» играло с московским «Спартаком». После первого тайма мы проигрывали. Цанава отложил бинокль, позвонил на стадион и устроил тренеру разнос. Сказал: «Меняй десятого номера». Но десятый номер, по мнению тренера, был надеждой всей команды, и отправить его на скамейку было нельзя. Тогда он переодел нападающего в майку другого игрока с другим номером. Тот в итоге забил несколько мячей. Цанава был в восторге и от результата, и от своего эффективного вмешательства.

«Из-за пьяниц в беседке уничтожили целый тираж книги о Минске»

На набережной Свислочи, напротив «дома под шпилем» находится бетонная ротонда:

- Это одно из любимых мест влюбленных парочек и пьяных компаний, - рассказывает Иван Сацукевич. - Ротонда появилась тут в 50-х годах во время масштабной реконструкции Свислочи. Именно тогда начали сооружать так называемый Минский водно-зеленый диаметр. Сегодня его длина - 27 километров. Зеленая зона вдоль реки простирается практически через весь Минск! Такое редко встретишь. И главное, ветер с Балтики через этот диаметр выдувает из Минска весь смрад. Поэтому Минск, наравне с Вильнюсом, считается одним из самых экологически чистых городов Европы.

С ротондой связана одна интересная история.

- В 1981 году вышла прекрасная книга о Минске с множеством снимков лучших фотографов республики тиражом в 50 000 экземпляров. Она начала быстро распространятся не только по Союзу, но и за границу. Но спустя несколько дней на одной из фотографий нашли «непотребщину»: на панорамном снимке Свислочи в ротонде рассмотрели людей, выпивающих из бутылки - и явно не лимонад «Буратино». Продажу книги экстренно остановили, тираж отозвали. Пришлось перепечатывать уже с другой фотографией.

Тогда горожане ненавидели Плебанские мельницы

Неподалеку от нынешнего здания штаба Минобороны находились так называемые Плебанские мельницы.

- Они были расположены по разную сторону Свислочи. Одна мельница принадлежала римско-католической церкви, вторая - православной. Между ними была дамба. В паводки из-за дамбы не протекла вода. Поэтому все, что выше по реке, постоянно сильно затапливалось, первые этажи - под потолок. Минчане ненавидели Плебанские мельницы, в 1893 году городские власти их хотели снести. Но до революции этого сделать было нельзя - все-таки частная собственность.

В 1906 году мельницу католической церкви удалось выкупить, православная сопротивлялась вплоть до революции 1917 года. К 1941 году проблему паводков удалось решить строительством Комсомольского озера, дамбой которого можно было регулировать поток воды.

«Цирк вызывал недоумение, как не-«Кемпински» сейчас»

После войны правительство СССР решило построить по всему союзу 20 новых цирков. Право стать первым предоставили Минску. Сначала строить хотели на окраине. Но белорусская оперная прима Лариса Александровская, известная поклонница циркового искусства, лично ходила к первому секретарю ЦК КБ и пролоббировала строительство в центре. Стройку начали в 1954 году.

- Огромное здание у Свислочи вырастало на глазах, - рассказывает Иван Сацукевич. - В те годы минчане так же недоумевали от выбора места для строительства, как сегодня негодуют по поводу комплекса, который прозвали не-«Кемпински». Но со временем минчане к зданию привыкли.

«Женщины в фонтане Купаловского сквера были толще»

Напротив цирка расположился Купаловский сквер. До войны это был обычный частный сектор с одно- и двухэтажными домами. Именно тут на Садово-Набережной улице стоял дом Ивана и Антона Луцевичей - братьев, которые стояли у истоков белорусского национального движения, во многом благодаря им 25 марта 1918 года провозгласили БНР. Здание не сохранилось, как и дом, в котором с 1927-го по 1941-й жил Янка Купала.

Парк, созданный в 1950 году, получил имя белорусского поэта только в 1972-м. Тогда же памятник белорусскому летчику Грицевцу «перешел» на улицу Ленина (где стоит по сей день), а на его месте открыли памятник Янке Купале.

В центре сквера - круглый фонтан. Он появился в 1950-х годах без скульптур, но в 1972 году его украсила композиция «Венок». Автором стал Анатолий Аникейчик. Вылитые в бронзе женские фигуры склоняются над водой, чтобы пустить венок - это центральный момент народного праздника «Купалле».

- Обнаженные женщины в 70-х годах - это очень смелое решение, - говорит Иван Сацукевич. - Однако благодаря знакомству с министром культуры СССР, Фурцевой, скульптору Аникейчику удалось протолкнуть идею. Говорят, изначально женщины должны были быть гораздо упитаннее, именно таких предпочитал архитектор.