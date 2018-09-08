Экс-советника Трампа приговорили к тюремному заключению 8.09.2018, 8:03

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Джордж Пападопулос

Джордж Пападопулос проведет за решеткой 14 дней.

7 сентября в США суд округа Колумбия приговорил бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа 31-летнего Джорджа Пападопулоса к 14 дням тюрьмы. Об этом сообщает ВВС.

Пападопулос - человек, чьи высказывания в лондонском пабе стали толчком для расследования в США возможного сговора с Россией во время президентских выборов 2016 года.

Пападопулос сказал суду в Вашингтоне, что он был "патриотически настроенным американцем", который позволил себе солгать.

В приговоре Пападопулосу также назначено 12 месяцев надзора, 200 часов общественных работ и штраф в размере $9 500.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией, просил для Пападопулоса $9 500 штрафа и до 6 месяцев тюрьмы.

В октябре 2017 года экс-советник предвыборного штаба Трампа признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР. Он солгал о своих контактах с россиянами и их посредниками во время проходившей избирательной кампании Дональда Трампа.