закрыть
8 сентября 2018, суббота, 9:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Экс-советника Трампа приговорили к тюремному заключению

  • 8.09.2018, 8:03
  • 1,399
Джордж Пападопулос

Джордж Пападопулос проведет за решеткой 14 дней.

7 сентября в США суд округа Колумбия приговорил бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа 31-летнего Джорджа Пападопулоса к 14 дням тюрьмы. Об этом сообщает ВВС.

Пападопулос - человек, чьи высказывания в лондонском пабе стали толчком для расследования в США возможного сговора с Россией во время президентских выборов 2016 года. 

Пападопулос сказал суду в Вашингтоне, что он был "патриотически настроенным американцем", который позволил себе солгать.

В приговоре Пападопулосу также назначено 12 месяцев надзора, 200 часов общественных работ и штраф в размере $9 500.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией, просил для Пападопулоса $9 500 штрафа и до 6 месяцев тюрьмы.

В октябре 2017 года экс-советник предвыборного штаба Трампа признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР.  Он солгал о своих контактах с россиянами и их посредниками во время проходившей избирательной кампании Дональда Трампа.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич