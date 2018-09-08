Зачем спикер меджлиса Ирана встречался с Лукашенко? 4 8.09.2018, 8:06

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Просто так Али Лариджани бы в Беларусь не поехал.

Об этом написал в Фейсбуке лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

- Неожиданный визит спикера меджлиса Ирана Али Лариджани в Беларусь и встреча с Лукашенко.

До этого он был в Москве, это понятно. В контексте выхода США из ядерной сделки с Ираном Тегерану надо собирать анти-американские силы накануне рассмотрения этой ситуации на Генассамблее ООН. А вот куда они будут втягивать Беларусь через Лукашенко, пока неясно.

Лариджани один из самых опытных политиков Ирана, бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности, весьма умелый переговорщик с серьезными политическими амбициями. Просто так он бы в Беларусь не поехал, а Лукашенко готов на что угодно, лишь бы ему подкинули денег для удержания власти.

Кстати, IRNA, информационное агентство Ирана, сообщило, что встреча проходила в Москве, вместо Минска, а Лукашенко назвало просто по имени. Может, они что-то знают, чего не знаем мы?