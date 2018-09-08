Из вольера под Осиповичами сбежал страус 5 8.09.2018, 8:09

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Эму развивает скорость до 50 километров в час.

В Осиповичском районе из вольера сбежал страус. Экзотическую птицу держали на подворье "Птичий двор" в селе Моисеевичи.

Хозяева "Птичьего двора" несколько лет лечат раненых птиц и ухаживают за ними. Год назад они приобрели страусов, чтобы как-то окупить содержание других пострадавших птиц.

"На самом деле, это не страус, а эму, отряд казуаровые. До 1980-х он также считался страусом, но есть различия: наличие мочевого пузыря, количество пальцев на ногах, — рассказал в комментарии Еврорадио Александр, сотрудник "Охраны природы". — Это даже не птица, а потомок динозавров. Двуногое, без крыльев, серый корпус, черная голова. Он агрессивный — если шугануть, то может лягнуть, как лошадь. Но казуар опаснее — у лошади копыто плоское, а у эму на пальцах когти".

По словам Александра, в период полового созревания у птиц начался гон. Другие обитатели вольера пытались выгнать этого эму. Он оттолкнулся от одного из своих соперников и перепрыгнул через ограждение высотой в его рост.

Кстати, эму развивает скорость до 50 километров в час. Если увидите его — обходите стороной, предупреждает специалист. Ни в коем случае не пугайте птицу. И сразу же звоните в Осиповичский РОВД или в МЧС.