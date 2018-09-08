Жерара Депардье заметили в Северной Корее 8 8.09.2018, 8:14

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Жерар Депардье

От общения с прессой актер отказался.

Известный французский актер Жерар Депардье, который несколько лет назад получил российское гражданство, приехал в Северную Корею. Об этом сообщило в пятницу, 7 сентября, французское телевидение.

На видеокадрах видно, как Депардье в солнечных очках и в синей рубашке находится в лобби-баре международной гостиницы Янгакто, расположенной в Пхеньяне, пишет korrespondent.net.

По сообщению СМИ, артист отказался общаться с журналистами и "выглядел грустным".

9 сентября в Северной Корее пройдут мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине образования КНДР. В Пхеньяне должен пройти большой военный парад.