The Guardian рассказала о попытке отравления соратника Березовского 8.09.2018, 8:23

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Николай Глушков

Яд, как утверждал Николай Глушков, ему дали двое россиян, с которыми он пил шампанское в гостинице в Бристоле.

Соратник Бориса Березовского, Николай Глушков, чье тело в собственном доме было найдено в марте 2018 года, за пять лет до свой смерти пережил попытку отравления. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на показания оказавшего ему помощь медика и источники в правоохранительных органах Великобритании.

В настоящее время смерть Глушкова квалифицируется полицией как убийство. По версии Скотленд Ярда, он был задушен. При этом в 2013 году он уже сообщал о попытке отравления, однако на тот момент эта информация была воспринята полицией скептически. Речь идет об инциденте, произошедшем с Глушковым в ноябре 2013 года. Как указывает The Guardian, к тому моменту прошло шесть месяцев с того момента, как предприниматель публично озвучил версию о причастности российских властей к смерти Бориса Березовского, пишет РБК.

Глушков впервые столкнулся с некими двумя россиянами в аэропорту Схипхол в Нидерландах. На тот момент он не стал с ними общаться из-за опасений за свою безопасность. Однако позднее он вновь встретился с ними в гостинице в Grand Hotel в Бристоле. Россияне подошли к нему и предложили выпить, купив бутылку шампанского. Глушков на это предложение согласился. Вслед за этим он и его новые знакомые удалились к нему в номер отеля.

На следующий день из отеля в службу скорой помощи поступил вызов. Прибывший на место фельдшер Кейт Карр рассказал, что увидел Глушкова лежащим на полу гостиничного номера. Несмотря на то, что Глушков оказался в состоянии встать при поддержке медиков, он выглядел больным. «Я спросил его, что случилось. Он сказал мне, что он и двое русских пили шампанское накануне вечером. Он отошел в туалет, а когда вернулся, выпил еще шампанского. После этого они ничего не помнил, придя в себя на ковре на следующее утро», — рассказал в своих показания Карр.

По словам фельдшера, Глушков заявил, что его попытались отравить из-за связей с Березовским. «Мне что-то дали. Я не знаю, что это такое », — заявил он медикам. Карр отметил, что в это время в номере находились двое приглашенных полицейских, которые скептически восприняли слова россиянина. Тем не менее, обследование показало, что у Глушкова нарушен сердечный ритм, после чего он был госпитализирован.

По данным The Guardian, интерес к этому инциденту полиция вновь проявила на фоне расследования убийства Глушкова и отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Следователи возобновили расследование, придя к выводу, что речь действительно может идти о преднамеренном отравлении.

Тело Глушкова было найдено в его собственном доме спустя неделю после отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Вначале полиция изучала версию о самоубийстве предпринимателя, но позднее следователи пришли к выводу, что он был задушен. По данным источников The Independent, орудием убийства стал собачий поводок.

Николай Глушков с 1989 года он работал главой отдела, а затем заместителем гендиректора совместного предприятия «ЛогоВАЗ», которое было создано Березовским. В 1991 году Глушков перешел на работу в «АвтоВАЗ». В 1996 году стал заместителем директора «Аэрофлота». На этом посту бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о хищении средств авиакомпании. В 2000-м в рамках этого производства его арестовали. Впоследствии Глушков был осужден за злоупотребление служебными полномочиями. В 2010 году он, так же как и Березовский, получил политическое убежище в Великобритании. После смерти Березовского он неоднократно обвинял российские власти в убийстве миллиардера.