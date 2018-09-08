закрыть
8 сентября 2018, суббота, 9:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Как чиновники объясняют, почему не дали женщине Орден Матери

8
  • 8.09.2018, 8:33
  • 2,353
Иллюстрационное фото

Возмущенная женщина дошла до председателя Минского облисполкома.

- Ответили, что буду награждена, а те, кто меня обидел, будут наказаны! - Людмила Сытько из агрогородка Залужье Стародорожского района попала на прием к губернатору Минской области Анатолию Исаченко 5 сентября. Женщину обидело, что ей не дают Орден Матери из-за придирок местных соцработников.

Об этом она и рассказала председателю. Присутствовавшие на приеме чиновники Стародорожского райисполкома пояснили: орден не дали, потому что комиссия видела беспорядок в доме - незаправленную постель, разбросанные одежду и игрушки, пишет kp.by.

- А разве ваши дети, когда были малые, иначе себя вели? - возмутился Исаченко. Он велел «не заниматься ерундой», а разобраться в вопросе и вручить многодетной матери обещанную государством награду.

У Людмилы Сытько пятеро детей: старшей дочери 21 год, она фельдшер-акушер и уже замужем. Самому маленькому - два годика. Среднему сыну 15 лет, он учится в школе, а двое погодков (четыре и пять лет) ходят в детский садик. Муж работает в местном колхозе. У двоих детей есть инвалидность.

- Это было в апреле. Приходила социальная работница, молодая девочка. Дома игрушки разбросаны - дети раскидали, пока я с утра готовила. Младший обувь перебирал. Соцработница сказала, что все нормально. А когда я подавала документы на Орден Матери, сказали: «Надо, чтобы игрушки были сложены, ботиночки». В итоге составили акт. Говорят: «Вам не положено. Наведите в доме порядок! Детей не просто должно быть пятеро, их надо и воспитать!», - вспоминает Людмила Сытько. - Допустим, была где-то обувь разбросана - но это же маленькие дети! Я в деревне, у меня хозяйство - коровы, свиньи, куры. Мы с мужем крутимся, картошку садим. Извините, но вы посмотрите, что в кастрюлях наварено, что холодильник, морозильник полные, а не на то, что игрушки рассыпаны!

Женщина позвонила на прямую линию в райисполком, чтобы восстановить справедливость. Тогда к ней пришла комиссия в составе трех человек… и сфотографировала незаправленную постель.

– Это такое унижение! - негодует Людмила. - Я разозлилась и записалась на прием к Исаченко. Меня пугали, что он такой строгий. Я пришла, сказала как есть. Ответили, будут разбираться!

Кстати, в школе, где учится средний сын, о многодетной матери не могут сказать ничего плохого.

- Я могу отозваться только положительно об этой семье. Мама добросовестная, дети всегда ухоженные, школу не пропускают, везде участвовать стараются. Мама отзывчивая, родительские собрания посещает. У школы к этой семье никаких претензий нет и не было за все годы обучения детей. У нас училась старшая девочка, сейчас учится мальчик. Хорошие дети, - характеризует детей из семьи Сытько замдиректора по учебно-воспитательной работе Залужской средней школы Ольга Курьяновия.

«В законе про порядок не сказано»

- В понедельник, 10 сентября, будет приниматься решение исполкома о ходатайстве о награждении Орденом Матери. Были не игрушки, а вещи разбросаны. Были вопросы к тому, что дома было неопрятно, но потом стало нормально. Мы же не можем так: сегодня опрятно, завтра неопрятно, надо следить за семьей какой-то период времени, чтобы она поняла, что это все-таки высокая награда. Это было мое указание. Но в законе такого нет, там про порядок ничего не сказано. Ну что ж, - комментирует начальник управления по труду, занятости и социальной защите Стародорожского райисполкома Станислав Воложинский.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич