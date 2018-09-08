В выходные в Беларуси будет тепло 8.09.2018, 9:04

Максимальная температура воздуха днем – от 20 до 26 градусов.

В выходные в Беларуси ожидается теплая и сухая погода, прогнозируют специалисты Белгидромета.

В Беларуси сегодня будет преимущественно без осадков, ветер восточного, юго-восточного направления, слабый до умеренного. Температура воздуха во второй половине дня составит 20-26 градусов.

В Минске в субботу без осадков, температура воздуха днем будет находиться в районе 23-25 градусов, вечером – 18-21.

В воскресенье, 9 сентября, утром и днем в некоторых районах могут пройти кратковременные дожди. В ночные часы термометр покажет от 10 до 15 градусов, максимальная температура воздуха днем – от 21 до 26 градусов.