«Наивных уже нет»: банкиры в России готовятся к новым американским санкциям 8.09.2018, 9:26

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Российскую экономику и банковскую систему ждут новые потрясения.

Конгресс США на этой неделе вышел с каникул, и банковский комитет Сената в четверг провел слушания с экспертами о введении новых санкций в отношении России. Практически все участники слушаний решили, что необходимо расширение санкций.

На ежегодном банковском форуме в Сочи официально тема санкций не поднималась, но банкиры ее обсуждали. Одна из участниц форума рассказала Би-би-си, что приехала в Сочи в том числе чтобы прояснить ситуацию с санкциями и их влиянием на российские банки.

Банкиры на форуме обсуждают "санкции из ада". Так называют законопроект, который в начале августа внесли в Конгресс сенаторы-республиканцы и демократы. Законопроект предполагает "блокировку и запрет транзакций" с собственностью и в интересах крупнейших российских финансовых институтов с госучастием. В их числе Сбербанк, ВЭБ, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк.

Фактически это будет означать запрет для них на операции с долларами. Еще одна болезненная мера, предложенная сенаторами - запрет на операции с новым госдолгом России.

В банке Barclays ранее уже предупредили, что этот сценарий будет иметь существенные последствия для всей российской экономики и банковской системы.

Би-би-си обратилась за комментариями в перечисленные банки. Сбербанк отказался от комментариев, остальные не ответили на запрос.

Глава ВТБ Андрей Костин в четверг 6 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что закон о новых санкциях "в какой-то форме пройдет". "Если они пойдут по этому пути... по линии финансового сектора - это, конечно, тяжелый удар, это действительно экономическая война, тут нет никаких сомнений, это война, хуже холодной, - сказал он. "Мы должны быть готовы и выстраивать свою линию защиты", - добавил Костин.

"У нас есть, конечно, программа на крайний случай, когда пожар будет. Она, конечно, существует, я ее не рассказываю обычно. Есть набор решений, каким образом спасать клиентов, как активы и так далее", - сказал он в тот же день на брифинге для журналистов (цитата по агентству Рейтер).

Чего ждут банкиры?

"Банки, конечно, просчитывают эти риски. Без сомнения... Наивных игроков в России уже нет", - говорит Би-би-си Александр Мурычев, вице-президент Российского союза предпринимателей и промышленников и бывший президент Ассоциации банков России.

По его словам, банки сейчас "перенастраиваются на работу с рублем и другими валютами" и стараются минимизировать риски расчетов в долларах.

"Нельзя сказать, что чем крупнейшим государственным [банкам] хуже, тем частникам [частным банкам] лучше. Это очень плохо скажется на всех", - считает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

По его словам, могут появиться проблемы с расчетами, но при этом банковская система не будет парализована.

Многие банки готовятся к худшему после введения апрельских санкций против российских компаний, в том числе структур Олега Дерипаски, а также обвала российского рынка, рассказывает Панферов. Они стараются поддерживать ликвидность и сохранять "возможность уходить в кэш", поясняет он.

Российские банки действительно накопили много денег и боятся активно кредитовать. По состоянию на 7 сентября профицит ликвидности в банковском секторе, по данным ЦБ, составляет чуть более 3,048 трлн рублей. Это значит, что банкам нет необходимости брать деньги у ЦБ. Напротив, денег у них так много, что они размещают их в ЦБ.

"Я думаю, что сейчас геополитика больше влияет [на стратегию]. Поэтому лучше посидеть на ликвидности, посмотреть, что происходит, подготовиться технологически", - рассказывает предправления банка "Абсолют" Татьяна Ушкова.

"Мы уже приспособились так или иначе к этой истории. Но ничего хорошего в этом нет", - говорит Би-би-си зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин.