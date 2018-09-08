Десять причин гордиться нашей победой под Оршей 8.09.2018, 9:27

Битва под Оршей стала настоящим символом белорусской независимости.

8 сентября — 500 лет Битве под Оршей (1514), когда войско ВКЛ остановило втрое большую армию Москвы. О 10 главных акцентах битвы «Наша Ніва» поговорила с историком Алесем Кравцевичем.

1. Среди символов независимости. «Забытая» в советское время, битва стала знаменитой, когда Беларусь восстановила независимость, во время формирования идеологии национального освобождения. Тогда и появилась традиция праздновать День белорусского воинской славы, 8 сентября, в день победы под Оршей.

2. Почему Орша, а не Грюнвальд? Белорусы в Грюнвальде сегодня — «бедные родственники». А Оршанская битва, во-первых, произошла на нашей территории. Во-вторых, она была оборонительная. И в-третьих — это была битва с самым страшным врагом на протяжении всей истории Беларуси.

3. Конкистадоры. Милитаризованное Московское государство, намного большая за ВКЛ, нарастило военную силу в монголо-татарские времена. Когда иго свергли, они бросили эту военную массу на Запад, а потом на Сибирь — как когда-то испанцы, после окончания Реконкисты, — на Америку.

4. Орша как позитив. Для ВКЛ нашествие такой массы московитов была неожиданностью. От середины XV века то и дело из-за восточной границы появлялась армия и несла разорение. И невозможно было ее остановить. А под Оршей удалось не просто остановить, а уничтожить. Это была яркая победа среди страшной полосы поражений.

5. Почему войско ВКЛ уступало по количеству московскому. Чтобы нанимать армию, нужны были деньги. А шляхетские владения ВКЛ были освобождены от государственных налогов. Чтобы получить деньги на армию, великому князю нужно было согласие Сейма, которое блокировали депутаты из центральных воеводств государства. Им не было дела до войн, которые велись на границах. Московия же, централизованное до деспотизма государство с жесткой налоговой системой, в этом смысле выигрывала. Имела деньги, нанимала генуэзскую пехоту. Московская разведка по всей Европе искала артиллерийские технологии, мастеров и артиллеристов.

6. В чем мастерство Острожского. Согласно общепринятой версии, гетман Острожский добился успеха, обманным отступлением заманив московское войско в засаду и расстреляв из пушек. Мастерство было в том, чтобы правильно расставить пушки и именно на них вывести основную массу вражеского войска.

7. Как руководили армией. Как мог полководец в XVI веке управлять многотысячными отрядами, вынуждая их выполнять правильные маневры? Существовала система информирования - группа гонцов, которые передавали приказы гетмана командирам хоругвей. Командир давал сигналы хоругви с помощью труб, рожков. Была и система сигналов хоругвями — огромными флагами — особенно во время битвы, в общем шуме. Например, так можно было показать смену направлений атаки.

8. На Крапивенском поле нет смысла что-то искать. Идея раскопок вызывает скепсис. Доспехи, оружие — все это стоило целое состояние. Убитых раздевали, забирали все. Собирали даже стрелы, которые не попали в цель.

9. Образ гетмана Острожского ломает российскую идеологему. Мол, войны с ВКЛ — это противостояние православной Руси с католическим Западом. Острожский был православный, он сидел в московской тюрьме. Он мог перейти на сторону Москвы, как сделали многие, но с первой возможностью убежал. Выбрал борьбу за свое Отечество. Для него православная Москва была страшнее, чем католический Запад.

10. Оршанская победа затормозила экспансию. Москва перестала бездумно посылать отряды в ВКЛ. Наше государство получило передышку. В результате XVI век стал золотым веком белорусской культуры.