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Apple предупредила о росте цен на свои устройства

  • 8.09.2018, 9:38

Предлагаемые Дональдом Трампом пошлины на товары из Китая затронут часть продукции американской компании.

Американская компания Apple написала письмо в офис торгового представительства США, в котором рассказала о возможных последствиях введения новых пошлин против Китая, о которых ранее говорил президент Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на документ сообщает Bloomberg.

В датированном 5 сентября письме говорится о том, что предложенные американским лидером санкции скажутся на ценах на некоторую продукцию Apple, а также на конкуренцию на рынке.

«Наша обеспокоенность по поводу этих пошлин заключается в том, что они больше ударят по США и что это приведет к меньшим росту и конкурентоспособности в США и к высоким ценам для американских покупателей», — пояснила компания.

В случае принятия мер против Китая в том виде, в котором их озвучил Трамп, цены возрастут на «умные часы» Apple Watch, беспроводные наушники Air Pods, настольный компьютер Mac mini, стилус Apple pencil для iPad, на различные зарядные устройства, адаптеры и комплектующие, которые используются для изготовления.

По мнению Apple, пошлины фактически станут налогом для потребителей в США и «увеличат стоимость продукции Apple, на которую наши клиенты полагаются в своем повседневной жизни». Корпорация просит правительство пересмотреть эти меры и проработать более эффективные решения, которые сделают экономику США и американского потребителя «сильнее и увереннее, чем когда-либо прежде».

Предостерегли американских законодателей от принятия новых пошлин и в корпорации Intel — в одном из крупнейших в мире производителе микросхем. В компании заключили, что способность США доминировать в телекоммуникационных технологиях, включая развитие сотовой связи пятого поколения, будет затруднена в связи с взимание налогов с импорта из Китая.

В третьем квартале 2018 года, указывает Bloomberg, Apple получила от продаж в Китае $9,6 млрд. Это составляет 18% от общих доходов компании за отчетный период.

В конце августа Bloomberg со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников сообщило о том, что президент Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью $200 млрд. По данным агентства, о пошлинах будет объявлено в начале сентября.

Накануне американский президент заявил о своей готовности ввести пошлина на китайские товары еще на $267 млрд. Он также отметил, что объявленные ранее меры на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро», не уточнив конкретные сроки.


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