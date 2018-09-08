Новое качество украинской военной разведки Юрий Бутусов

8.09.2018, 9:54

Репортаж с сверхсекретной базы Министерства обороны.

Oculi et aures civitatis et exercitus – "Глаза и уши граждан и армии". Это девиз департамента технической разведки Главного управления разведки Министерства обороны.

База этого сверхсекретного подразделения, расположенного под Киевом, демонстрирует, во-первых, беспрецедентный масштаб модернизации технических средств разведки Вооруженных сил и во-вторых, представляет собой уникальный пока в наших силовых структурах пример структурной реформы, изменения качества.

В день военной разведки 7 сентября база ДТР ГУР МО покажет свои возможности руководству Украины и нашим союзникам из стран НАТО.

Здесь есть чему удивиться.

Пойдем по порядку. Здесь за два года построена новая по сути военная база – с автономной системой жизнеобеспечения и коммуникациями, условиями проживания.

База на 100% укомплектована новейшим разведывательным оборудованием, системами связи и управления.

Сегодня здесь открывается новый дом на 32 квартиры – офицеры получают ордера. Квартиры одно- и двухкомнатные, сдаются с полной отделкой и сантехникой, качество работ впечатляет.

Фото: censor.net.ua

В подвале дома – зал тренажеров, спортивный зал с матами и боксерскими грушами – сотрудники базы могут заниматься в свободное время.

Фото: censor.net.ua

Обращают на себя внимание детали – холодильник с холодной водой, стойка с полотенцами, тут же рядом – раздевалки, туалет, душ.

Также в здании оборудован медицинский пункт, штат врачей и медсестер, две палаты для стационарного лечения больных, терапевтический кабинет, массажный кабинет, стоматологический кабинет.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Чтобы получать лечение - с базы выезжать не надо. Территория вокруг дома полностью благоустроена, есть зона для прогулок с детьми, детская площадка.

Рядом уже заложен фундамент еще одного такого же нового дома для офицеров.

Весь персонал базы в недалеком будущем получит комфортабельное жилье такого же высокого класса на территории. Таким образом будет обеспечен высокий уровень боеготовности и самые удобные условия несения службы.

Персонал базы не чувствует себя на отшибе. Для обеспечения сообщения с городом с территории базы налажен бесплатный для военнослужащих автобусный маршрут, людям не надо искать, чтобы их кто-то подвез.

Благоустройству базы уделяется внимание – меня удивил фонтан со скульптурой и небольшая аллея с лавочками, говорят, подарок спонсоров. Чтобы у военных было место где посидеть и пообщаться. Самое крутое для жизни на базе – это огромный ангар-спорткомплекс, где можно круглый год заниматься любыми видами спорта, гонять в футбол, например. В ангаре, разумеется, также есть и туалеты и душевые.

А вот дом, где несут дежурство военные разведчики. У входа на объект – вольер с самой настоящей совой, которая сверлит каждого посетителя немигающим взглядом.

Фото: censor.net.ua

Служебное здание также построено с нуля. Фотографировать в нем можно только вот это – эмблему у входа и внутри. Увы, это все. Современные кабинеты, компьютеры, связь, туалеты и душевые на каждом этаже, все это похоже на современный бизнес-центр, вот только сотрудники в военной форме.

Это один из центров, где щупальца технической разведки собирают информацию о противнике. Причем вся техника на сегодня - производства Украины и стран НАТО – ничего старого советского здесь уже нет. Техническая разведка – это космическое наблюдение, пеленгование систем связи и радиолокаторов, перехват сообщений, взлом компьютерных сетей, дешифровка кодированной информации.

Фото: censor.net.ua

В общем, все, что показывают в голливудских фильмах здесь работает изо дня в день. Значительная часть молодых офицеров технической разведки уже прошла подготовку в США, и имеет высокие профессиональные навыки.

Важно отметить огромное внимание к организации технической военной разведки со стороны наших союзников в НАТО. Помощь ряда стран Украине – просто неоценима. Помогая Украине защищать свою свободу и независимость, страны Запада получили огромные возможности по изучению РФ, ее армии и спецслужб, прогнозированию действий Кремля. Украинская военная разведка показывает, что Украина уже сейчас является не просителем и жертвой агрессии, а сильным союзником, который умеет давать результаты интересные и важные для наших друзей.

Стоит отметить главное, что незаметно на первый взгляд. В департаменте технической разведки состоялись структурные реформы, поскольку произведены изменения организации и штата, определены цели работы. Это позволило привлекать и сохранять профессиональных людей, концентрировать людей и материальные ресурсы для обеспечения работы именно там, где это прежде всего необходимо. Мир быстро меняется, чтобы реагировать на новые угрозы надо сохранять гибкость, и меняться быстрей. Изменения происходят не на одной этой базе под Киевом – такие же изменения и реорганизация происходят во всех подразделениях технической разведки.

Фото: censor.net.ua

Здесь ценят людей, профессионалов, и люди ценят службу. Именно на качество людей, а не на необычайно сложную и дорогостоящую технику стоит обратить внимание.

Степень информированности о состоянии противника – Российской Федерации, о ее оккупационных войсках на Донбассе и в Крыму просто потрясает. Войска и инфраструктура противника сканируется с такой методичностью и скрупулезностью, что можно сказать уверенно – никаких загадок в боевых порядках оккупантов для украинской разведки не существует. Вот, например, название одной из справок – "Боевой порядок 11-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса" ВС РФ на Донбассе. Содержимое показывать не буду, но, уверен, такой точной фиксации данных 11-го полка нет даже у командования 1-го корпуса.

Украина находится под угрозой широкомасштабного российского вторжения и локальных операций российских войск. Но любые враждебные действия требуют подготовки – перегруппировки войск, переброски запасов и грузов, все это дает множество разведывательных признаков, которые профессионалы могут связать в общую картину, и предсказать действия противника. Так вот, благодаря разведке, любая попытка широкомасштабного вторжения либо локального удара будет вскрыта еще на начальном этапе и руководство Украины получит не только предупреждение, но и оперативную информацию для выработки решений для ответных действий.

Особенно важно, что информация не только постоянно обновляется, но и предоставляется в структурированном виде, то есть быстро готовится для анализа и принятия решений в виде разведывательно-информационных справок. На каждый объект и каждое вражеское соединение и даже подразделение заведены свои паспорта, и военное командование получает полное представление о противостоящих ему силах.

Современные технологии и электронная библиотека, разработанная сотрудниками технической разведки, позволяют производить дешифровку большого массива данных с космических спутников, в считанные минуты готовить цветную карту обстановки, с точной идентификацией всех объектов и указанием точных координат, и немедленно отправлять это на любой командный пункт, чтобы на месте принимать решения.

На базе бросается в глаза новая система военно-патриотического воспитания. На каждом шагу видны плакаты с новой украинской военной историей – историей войны против российского вмешательства. "Битва під Оршею", "Битва під Конотопом", "Похід на Москву", "Похід на Крим".

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Преемственность заложена. Военная разведка продолжает борьбу за независимость Украины, и ее враг определен, здесь ни у кого нет сомнений.

Юрий Бутусов, "Цензор.нет"