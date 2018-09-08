Эконом-уикенд: Житель Гродно рассказал, как отдохнуть во Львове за 100 долларов 2 8.09.2018, 10:16

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Истории белорусов за границей всегда вызывают интерес.

Из ближнего зарубежья у многих путешественников Львов в любимчиках. Только в центре города здесь можно встретить более 2 тысяч достопримечательностей, попробовать недорогую и вкусную еду, интересные напитки и насладиться множеством атмосферных мест.

Сайт Гродно 015.by пообщался с путешественником из Гродно, который недавно вернулся из одного из самых европейских городов Украины с собственным мнением о том, как сэкономить на поездке и получить от нее максимум гастрономических и туристических впечатлений.

Поехать во Львов Вадим решил по совету друзей. Шенген в Украину не нужен, поэтому бюджет вполне позволял сменить декорации:

— Я такой человек, что получаю удовольствие от всего происходящего. Поэтому особых надежд на Львов не питал. Отправился в очередную непокоренную страну по большей части как исследователь.В 9 утра пятницы мы с другом уже сидели в маршрутке. Добираться до Львова дешевле на перекладных. Маршрут до Бреста каждому стоил 12 рублей. Экшн начался, когда после высадки из маршрутки она загорелась. Черный дым захватил местный перекресток. К счастью, все обошлось. Далее был автобус до Львова с пересадкой в Ковеле. Цена одного билета — 25 рублей. Граница особых проблем не доставила, кроме постоянных бабушек-контрабандисток, которые набрали товара не по лимиту и декларировали его. В 19.00 того же дня мы уже были во Львове.

За капсульный антихостел на 2 ночи Вадим заплатил 25 рублей. Жилье очень компактное. Но для тех, кто во время путешествий не засиживается дома, такой вариант на недолгое время весьма сносен.

— Наша капсула в хостеле больше была похожа на половину плацкартного вагона. Жилье нам нужно было для того, чтобы просто спать. Поэтому мы сэкономили на этом, чтобы съесть на одну колбаску больше. Прописались в ночлежке, скинули вещи и отправились на более детальную разведку города. Антихостел находился в часе от автовокзала, единогласно было принято решение идти пешком через весь Львов. Влажность, мрак, развалины безумно подкупали, хотелось заходить в каждый дворик и заглядывать за все двери, которые встречались по пути, — вспоминает гродненец.

Первая уловка, на которую попался Вадим со своим приятелем, это цена за стейк в ресторане «Черчилль». Ценник указывал стоимость за 100 граммов мяса, а создавалось впечатление, будто за все блюдо. В итоге пришлось раскошелиться на 350 гривен (26 белорусских рублей) за гигантский кусок «подошвы» — мясо было резиновым.

По совету парни оказались в коктейльном месте «Бар 44». В среднем напитки стоили 120 гривен (9 рублей). Миксы большие и вкусные.

Заглянули ребята и в пивной театр «Правда», который открылся относительно недавно, но уже получил широкую известность. В этом заведении подают хмельное с провокационными названиями, связанными с президентами разных стран. Цены на местный кальян начинаются от 100 гривен (7,5 рублей) в зависимости от качества и места.

На следующий день с утра пораньше гродненцы отправились посмотреть, как просыпается Львов. Наткнулись на переулок с большим количеством разноцветных зонтов над головой.

— Уселись в «Украиский падворак» — первое место, которое советую. Самая настоящая украинская кухня, с вкусным меню и удобными ценами: борщ, сало, горилка. Средний чек в таких местах 100 гривен. Для сравнения, в дорогих местах за горячее и бокал пива украинцы в среднем просят 200 гривен (15 рублей), — делится наблюдениями Вадим.

Далее гродненцы начали забеги по самым популярным местам Львова. Парни отправились на Замковую гору, с которой город виден, как на ладони. Сюда туристы вернулись во второй раз ночью, когда в сиянии огней Львов открывается с другой стороны.

В ресторане «Гасова лямпа» можно задержаться только ради настоек в пробирке. Запах там своеобразный, но место атмосферное.

Еще одно заведение «Почта на Друкарской» славится своей коллекцией открыток, но обеды в таком заведении самые заурядные.

В баре «Човен» — ремесленной пивоварне — можно продегустировать 14 видов крафтового пива. Прежде, чем предложить наиболее подходящий напиток, вам сначала дадут все распробовать. Это очевидный плюс.

— Второе место, которое я рекомендую, это «Дом легенд». Ресторан занимает несколько этажей, на его крыше вы увидите автомобиль и кочегара на трубе. На входе вас встретит забавный старичок, который будет «травить» байки, а затем попросит за них чаевые. Видимо, не зря напротив расположился еврейский ресторан. В «Доме легенд» обязательно попробуйте «флячки» и «львоские килбасы». Вечером дракон, который расположен на этом здании, изрыгает пламя, — вспоминает Вадим.

Еврейский ресторан «Под золотой розой» напротив «Дома легенд» известен отсутствием цен в меню, поэтому придется поторговаться с официантами, которые озвучивают сумму в чеке, в разы превышающую реальную, на которую вы наели. Если генов торговца у вас в крови нет, в самом начале своего визита нужно попросить сориентировать по ценам.

«Реберная под арсеналом» по длинным очередям похожа на самое популярное во Львове место, где угощают ребрышками.

В «Баре Бидон» безумно вкусные чебуреки, которые подают с резиновыми перчатками, потому что они очень сочные. Тем не менее, цены очень бюджетные.

«Музей сала» является визитной карточкой Львова. Сало здесь самое экзотическое. Есть даже сало в шоколаде (90% шоколада и 10% сала).

Еще одним известным местом во Львове считается «Пьяная вишня». Вадим считает, что тамошние настойки в Беларуси делает каждый третий, особого вкуса в них он не заметил, поэтому удивился, почему в этом баре так много людей.

На следующий день парни отправились по неизвестным местам Львова, которые не входят в списки самых популярных мест для посещения.

— Очень необычна улица генерала Чупринки с ее постройками. Забрели в ближайший магазинчик разливного пива, было очень непривычно ходить с алкоголем по городу. Да-да, по всему Львову можно ходить с алкоголем, — удивляет Вадим.

Любопытным оказался Двор потерянных игрушек на улице Князя Льва, 3. Правда, из-за погоды вещи быстро приходят в негодность. Это минус, но идея интересная.

Кстати, единственный в Украине памятник Пабло Пикассо находится именно во Львове (улица Зелена, 88).

Творением современных дизайнеров является пластилиновый дом на улице Цетнеровка, 16. От этой постройки веет творчеством Гауди.

— Парк «Шевченковский Гай» — это то место, на которое мы не пожалели 30 гривен и которое советуем всем. Здесь много старинных домиков, которые сюда привезли в 1860-ые годы. Каждый участок со своей историей. И в каждом доме свой экскурсовод, который все подробно рассказывает и показывает. Нам повезло на территории виноделов, где приятных мужичок с приятелем предложили продегустировать их винные шедевры, — вспоминает Вадим.

Итого, дорога на одного человека во Львов и обратно вместе с жильем на две ночи в антихостеле обошлись Вадиму в 50$. Столько же стоили еда, питье и покупки домой. В целом, можно уложиться в 100$ за тур выходного дня своим ходом.

— Это была моя 10 страна. Очень понравилась львовская архитектура. Местные жители тоже крайне дружелюбные, а девушки очень красивые. Цены ниже, чем в Беларуси, но разница небольшая. Проблем с языковым барьером не возникло, даже не пришлось маскироваться беларускай мовай. Возникло желание приехать сюда еще и даже пожить какое-то время, — завершает историю своего путешествия во Львов гродненец Вадим.