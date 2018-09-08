Фильм белорусского режиссера получил главный приз на американском кинофестивале 8.09.2018, 10:31

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Фильм рассказывает о жизни белорусского села Дублин Брагинского района в Чернобыльской зоне.

Белорусский фильм Ларисы Саенко «Dublin, Belarus half-life» (Дублин, период полураспада) получил главный приз за лучший иностранный документальный фильм на кинофестивале в Наяке (США).

- Герои фильма рассуждают о том, почему не цветет их многострадальный край, который попал под исторические передряги - войну, колхозную коллективизацию, мелиорацию и радиоактивное загрязнение в 1986 году, последствия которого еще и оценить, наверное, нельзя, - рассказывает «Радыё Свабода» режиссер фильма Лариса Саенко.

«Продать бы эту землю японцам, они бы здесь порядок навели, да и нас бы похоронили», - считает один из героев фильма. «Кто виноват?» - на это у них нет ответа. По крайней мере, не было в 2000-х, когда снимался этот фильм.

- Отличный американский переводчик с русского Андрей Гаркуша не мог понять речи моих героев, а мне было приятно - все-таки уникальный белорусский язык.

Фильм сняли трое белорусских журналистов - Лариса Саенко, Галина Аржиловская, Наталья Тимофеева - и оператор Владимир Бобарико сняли за свои средства:

- Фильм был своего рода спонтанным экспериментом, поскольку мы не искали заказчиков и спонсоров, нас было четверо человек, каждый из них сказал, что устал от рутины и хотел бы встряхнуться. Вот мы и встряхнулись. То есть весь процесс был своего рода нашей творческой забавой.

Двоих из той команды - Натальи Тимофеевой и Владимира Бобарико - уже нет в живых.

Когда снимали «Дублин», Лариса Саенко работала корреспондентом Reuters в Беларуси, а в этом году, когда приехала в Беларусь, решила вернуться к старым материалам:

- Как-то все прошлое накатило, и я взялась доделать старые заготовки и поставила английские субтитры. И отправила на фестиваль просто впритык, под занавес. Никто мой «Дублин» на фестиваль не выдвигал, я сделала все сама - мне нравится это время одиночек, когда любая творческая личность может создать малобюджетный фильм и даже показать, и даже получить золотую статуэтку.

Скоро фильм будет выложен в Youtube. Лариса ведет переговоры с американским каналом о показе, а также надеется когда-то привезти его в белорусский Дублин.

После Беларуси Лариса Саенко была работа в Москве, в Индии, в Нью-Йорке, в ООН - корреспондентом старого, расформированного агентства «РИА Новости» (не путать с сегодняшними! - подчеркивает Лариса). Сейчас она работает в основном в Нью-Йорке над большими проектами - сценариями художественных фильмов и книгами. Следующее кино думает снять на смартфоне.