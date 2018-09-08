закрыть
8 сентября 2018, суббота, 14:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Фильм белорусского режиссера получил главный приз на американском кинофестивале

  • 8.09.2018, 10:31
  • 1,199

Фильм рассказывает о жизни белорусского села Дублин Брагинского района в Чернобыльской зоне.

Белорусский фильм Ларисы Саенко «Dublin, Belarus half-life» (Дублин, период полураспада) получил главный приз за лучший иностранный документальный фильм на кинофестивале в Наяке (США).

- Герои фильма рассуждают о том, почему не цветет их многострадальный край, который попал под исторические передряги - войну, колхозную коллективизацию, мелиорацию и радиоактивное загрязнение в 1986 году, последствия которого еще и оценить, наверное, нельзя, - рассказывает «Радыё Свабода» режиссер фильма Лариса Саенко.

«Продать бы эту землю японцам, они бы здесь порядок навели, да и нас бы похоронили», - считает один из героев фильма. «Кто виноват?» - на это у них нет ответа. По крайней мере, не было в 2000-х, когда снимался этот фильм.

- Отличный американский переводчик с русского Андрей Гаркуша не мог понять речи моих героев, а мне было приятно - все-таки уникальный белорусский язык.

Фильм сняли трое белорусских журналистов - Лариса Саенко, Галина Аржиловская, Наталья Тимофеева - и оператор Владимир Бобарико сняли за свои средства:

- Фильм был своего рода спонтанным экспериментом, поскольку мы не искали заказчиков и спонсоров, нас было четверо человек, каждый из них сказал, что устал от рутины и хотел бы встряхнуться. Вот мы и встряхнулись. То есть весь процесс был своего рода нашей творческой забавой.

Двоих из той команды - Натальи Тимофеевой и Владимира Бобарико - уже нет в живых.

Когда снимали «Дублин», Лариса Саенко работала корреспондентом Reuters в Беларуси, а в этом году, когда приехала в Беларусь, решила вернуться к старым материалам:

- Как-то все прошлое накатило, и я взялась доделать старые заготовки и поставила английские субтитры. И отправила на фестиваль просто впритык, под занавес. Никто мой «Дублин» на фестиваль не выдвигал, я сделала все сама - мне нравится это время одиночек, когда любая творческая личность может создать малобюджетный фильм и даже показать, и даже получить золотую статуэтку.

Скоро фильм будет выложен в Youtube. Лариса ведет переговоры с американским каналом о показе, а также надеется когда-то привезти его в белорусский Дублин.

После Беларуси Лариса Саенко была работа в Москве, в Индии, в Нью-Йорке, в ООН - корреспондентом старого, расформированного агентства «РИА Новости» (не путать с сегодняшними! - подчеркивает Лариса). Сейчас она работает в основном в Нью-Йорке над большими проектами - сценариями художественных фильмов и книгами. Следующее кино думает снять на смартфоне.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич