закрыть
8 сентября 2018, суббота, 14:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

В Японии растет число жертв землетрясения

3
  • 8.09.2018, 10:35
  • 1,601

Японию потрясли мощнейшее землетрясение и тайфун.

Число погибших в результате землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает NHK.

По его словам, в настоящее время около 13 человек числятся пропавшими без вести.

Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

При землетрясении также пострадали около несколько сотен человек.

Напомним, в ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Сейсмологи зафиксировали также около 100 повторных подземных толчков. Землетрясени признали самим мощным.

Ранее на Японию обрушился самый мощный тайфун за 25 лет.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич