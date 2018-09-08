В Японии растет число жертв землетрясения

В Японии растет число жертв землетрясения3
- 8.09.2018, 10:35
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Японию потрясли мощнейшее землетрясение и тайфун.
Число погибших в результате землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает NHK.
По его словам, в настоящее время около 13 человек числятся пропавшими без вести.
Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.
При землетрясении также пострадали около несколько сотен человек.
Напомним, в ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Сейсмологи зафиксировали также около 100 повторных подземных толчков. Землетрясени признали самим мощным.
Ранее на Японию обрушился самый мощный тайфун за 25 лет.