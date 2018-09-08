В Японии растет число жертв землетрясения 3 8.09.2018, 10:35

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Японию потрясли мощнейшее землетрясение и тайфун.

Число погибших в результате землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, передает NHK.

По его словам, в настоящее время около 13 человек числятся пропавшими без вести.

Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

При землетрясении также пострадали около несколько сотен человек.

Напомним, в ночь на 6 сентября на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. Сейсмологи зафиксировали также около 100 повторных подземных толчков. Землетрясени признали самим мощным.

Ранее на Японию обрушился самый мощный тайфун за 25 лет.