Беларусь продаст оружие Ирану? 2 8.09.2018, 11:07

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Реактивная система залпового огня "Полонез"

Ранее в Иран уже поставлялись минометы, противотанковые установки и ракеты из Беларуси.

Александр Лукашенко принимал вчера спикера парламента Ирана Али Лариджани, который в свое время отвечал за ядерную программу. Глава Беларуси предложил повысить товарооборот между странами до миллиарда долларов. За счет чего?

О потенциале торговли в миллиард долларов с Ираном Александр Лукашенко говорит уже более 10 лет. Сегодня, однако, взаимная торговля - по-прежнему в 10 с лишним раз меньше, передает «Белсат».

Кроме торговли, стороны пытались оживить экономическое сотрудничество взаимными инвестиционными проектами. В 2006 году Тегеран открыл в Беларуси сборку своих легковых автомобилей «Саманд». Годом позже Минск получил право добывать нефть на ряде иранских месторождений. В 2013-м году оба проекта закрылись из-за противоречий между партнерами. Рассказывает экономист Леонид Злотников:

«Полтора-два года назад та же фирма заявила, что она собирается собрать новый уже иранский автомобиль. Но с тех пор ничего не слышно».

В прошлом году, однако, стороны возобновили попытки активизировать сотрудничество. Беларусь якобы импортировала более миллиона тонн иранской нефти. В прошлом году в Одесском порту подтвердили прибытие заморских углеводородов, но дошли ли они до Беларуси - неизвестно. Официальная статистика, по крайней мере, такого импорта не отражает.

«Россия нам продает по ценам ниже мировых процентов на 20. Какой смысл покупать в Иране по мировым ценам? Поэтому это не получается», - говорит Леонид Злотников.

Согласно отчетам американских спецслужб, отраженных в законе Конгресса США о белорусской торговле оружием от 2009 года, Беларусь была крупным импортером оружия в Иран, в частности - минометов, противотанковых установок и ракет.