Жюри кинофестиваля в Венеции призывает освободить Олега Сенцова 8.09.2018, 12:05

Олег Сенцов

Выступая в Венеции, режиссер Сергей Лозница напомнил, что 7 сентября стал 117-м днем голодовки Олега Сенцова.

Жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля обеспокоено судьбой украинского режиссера Олега Сенцова, который 118 дней назад объявил голодовку в российской колонии. Жюри во главе с мексиканским режиссером Гильермо Дель Торо выражает сильную озабоченность физическим состоянием Сенцова, сообщает dw.com.

Входящие в состав жюри режиссеры и актеры заявили, что "присоединяются к призыву международной киноиндустрии и культурного сообщества к немедленному освобождению Олега, которое позволит избежать его смерти". Среди соавторов документа - английская актриса Наоми Уоттс, австрийский актер и режиссер Кристоф Вальц, новозеландский режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити и польская режиссер Малгожата Шумовская.

Сергей Лозница надеется на "здравый смысл"

Украинский режиссер Сергей Лозница на пресс-конференции в Венеции напомнил, что 7 сентября стало 117-м днем голодовки Сенцова. Он выразил надежду на то, что "здравый смысл проснется, те люди, которые могут решить судьбу Олега, все-таки сделают так, чтобы его судьба изменилась, и трагедии не случилось".

"К сожалению, случай с Олегом говорит о том, что мы все, известные режиссеры, ученые, политики, не можем сделать ничего, чтобы освободить одного человека из тюрьмы", - отметил Лозница.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он с 14 мая держит голодовку в российской колонии. С призывами освободить Сенцова к российским властям ранее обращались руководители многих стран, а также известные кинорежиссеры и писатели.