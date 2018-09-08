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Марадона: В Беларуси слишком жесткий климат

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  • 8.09.2018, 12:16
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Диего Марадона

Футболист хочет тренировать команду в более конкурентоспособной лиге.

Диего Марадона считает климат в Беларуси слишком жестким, поэтому не готов оставаться на постоянной работе в брестском "Динамо". Так прокомментировал решение специалиста о сотрудничестве с мексиканским "Дародас" его адвокат Матиас Морла.

 По словам адвоката, который дал интервью аргентинскому изданию Popular, Диего Марадона заключал с брестским "Динамо" предварительный контракт, и теперь будет почетным президентом. Сам же знаменитый футболист и тренер хочет быть ближе к Аргентине, где живут его сестры, а из Мексики проще ездить на родину. К тому же Марадона хочет тренировать команду в более конкурентоспособной лиге.

Матиас Морла также сказал, что руководство брестского клуба вскоре встретится с Марадоной, чтобы обсудить совместную работу. Представитель тренера говорит, что связь с Беларусью не прекратится и наоборот укрепится, пишет tut.by.

Накануне руководство брестского "Динамо" выступило с заявлением, в котором отметило, что не против, если Марадона будет совмещать.


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