На Донбассе накаляется борьба за власть 2 8.09.2018, 12:26

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Зачем сменили главаря «ДНР».

Уже вторым после убийства Александра Захарченко исполняющим обязанности главы ДНР вместо Дмитрия Трапезникова назначили Дениса Пушилина. Это еще одно свидетельство продолжающейся борьбы между двумя российскими спецслужбами – ФСБ и ГРУ, а также попытка помощника президента РФ Владислава Суркова сохранить свое влияние на оккупированных украинских территориях. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт Александр Коваленко.

- Для Украины назначение Пушилина не меняет ровным счетом ничего. Пушилин, как и Захарченко, не имеет полной власти в ДНР и является исключительно марионеточным персонажем Кремля. Он не решает абсолютно ничего.

Назначение Пушилина – это проявления противостояния между ФСБ и ГРУ, которое особенно обострилось на оккупированных территориях Донбасса в последние дни. Именно назначение Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы ДНР – это попытка Суркова перетянуть на себя одеяло в противостоянии с ФСБ. Поскольку устранение Захарченко – это в первую очередь удар фэсов по Главному разведывательному управлению Министерства обороны РФ и непосредственно Суркову.

Разумеется, Пушилин – это человек Суркова. Его кандидатуру Сурков продвигает в высоких кабинетах Кремля, и я не исключаю, что Пушилин будет принимать участие в так называемых "выборах", которые назначили на 11 ноября.

Меня больше интересует дальнейшее развитие этой ситуации в контексте противостояния двух спецслужб. Оно уже ведется не только в Украине и Сирии – его отголоски ощущаются даже в Центральноафриканской Республике, где частные военные кампании, которым покровительствует ФСБ, попросту расправляются с журналистами, которые в свою очередь работают под покровительством ГРУ. Интересно, как эта ситуация разовьется на оккупированных территориях Донбасса? Захарченко ликвидирован, и ФСБ как бы перехватила в этом плане инициативу. Но ее не упускают Сурков и его люди, которые пока что решают в ДНР определенные задачи. Будет ли серьезное обострение между двумя спецслужбами – вот что меня интересует больше всего.

Так называемые "выборы", которые никто, кроме "республик", не признает, повлекут для России дополнительные санкции. И пока две спецслужбы между собой бодаются за лавровый венок, граждане Российской Федерации в экономическом, финансовом и социально-общественном плане "выгребают" по полной программе – как раз благодаря ограничениям, которые повлечет это противостояние на Донбассе.

В устранении Захарченко, как и многих других лидеров незаконных вооруженных формирований на Донбассе, в первую очередь обвиняют некие мифические украинские диверсионно-разведывательные группы, которые якобы проводили свои операции. В случае обострения ситуации на Донбассе из-за внутренних разборок обвинять будут некие украинские диверсионные группы. Только в этом плане может быть накал обстановки, что повлечет за собой и риск для жизни людей, которые все еще проживают на оккупированных территориях.

Кандидатура Трапезникова, который не имеет репутации или авторитета, больше всего, как мне кажется, подходила для некой полузаконной попытки интегрировать незаконные образования в Украину. Это, возможно, даже был бы вариант некоего политического полулегального возвращения Ахметова на большую политическую арену с миротворческой риторикой. Но, как мы видим, это ему вряд ли светит. Потому что все сводится, опять же, к противостоянию спецслужб. Сурков не хочет без боя отдавать последние рычаги своего влияния на Донбассе. И появление Пушилина, который на все 146% зависит от помощника президента России, фактически закрывает дорогу для дальнейшего развития ситуации с тем же Трапезниковым.