В Минске задержали лжесвященника РПЦ 10 8.09.2018, 12:34

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Иллюстрационное фото

Мошенник называл себя «отцом Александром».

В Минске милиция задержала 49-летнего минчанина, который представлялся Отцом Александром, но при этом никакого отношения к церкви не имеет. Его подозревают в мошенничестве. Разыскиваются потерпевшие.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина представлялся так незнакомым гражданам и предлагал «ритуальные услуги» от имени церкви. Для «работы» купил необходимые атрибуты и рясу.

– Одному из потерпевших он предложил снять порчу, за что попросил материальное вознаграждение в размере 1200 долларов США и осветить золотую цепочку. Еще у одного гражданина злоумышленник одолжил 3000 долларов США якобы на строящуюся церковь, что в последующем оказалось обманом. Другому потерпевшему фигурант предложил организовать производство свечей, за что взял 2000 долларов США на открытие бизнеса. Соответственно ни вещи, ни деньги обманутые граждане так и не получили, – рассказали в РУВД Фрунзенского района.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные «разводы» на территории Беларуси и на территории Украины.

Милиционеры изъяли у него все церковные атрибуты. Проводятся дальнейшие разбирательства. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению мошеннических действий в отношении других граждан.