закрыть
8 сентября 2018, суббота, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Три навыка, которые способствуют карьерному росту

  • 8.09.2018, 12:50

Достижения - это результат спланированных дисциплинированных действий и непрерывного саморазвития.

Стремление к быстрому карьерному росту — отличительная черта жителей стран с развивающейся экономикой. Многие из нас стремятся получить повышение в должности, а с ним повышение зарплаты и много других приятных льгот. И каждый ищет свой путь к заветной цели. Часто мы хотим найти легкий путь, волшебный способ, что-то вроде: что бы такого съесть, чтобы похудеть. Но в жизни мало места для волшебства. Чаще достижения — это результат спланированных дисциплинированных действий и непрерывного саморазвития, пишет Светлана Куценко, НR-директор фармкомпании "Тева Украина", на сайте delo.ua.

Как HR я, к счастью, стала свидетелем многих примеров карьерного роста сотрудников. Могу с уверенностью сказать, что большинство из них отличались от своих менее успешных коллег тремя ярко выраженными навыками. И я готова с радостью поделиться их секретом.

В первую очередь это способность к обучению. Каждый работодатель ожидает, что на новой должности сотрудник быстро адаптируется и будет работать максимально эффективно. А на это, как правило, способны те, кто не останавливается в развитии своих знаний, приобретает новые способности и навыки, а также демонстрирует высокую скорость "усвоения нового материала", т.е. быстро интегрирует новые знания в свое поведение и привычки. Именно хорошая способность к обучению обеспечивает лучший прогресс в освоении новых должностных обязанностей.

Во-вторых, это устойчивость к стрессам. Все мы периодически испытывали на себе давление дедлайнов, высоких ожиданий руководства, амбициозных целей и просто собственного страха не достичь успеха в том, что мы делаем. И это в дополнение к и так неспокойной жизни: экономические и другие кризисы, беспокойство мегаполиса, потрясения личного характера и т.д. Непросто сохранять спокойствие и эмоциональное равновесие в таких условиях. Но именно это часто ожидается от всех нас в работе, особенно если вы — часть команды и каждый день взаимодействуете с большим количеством людей.

Ну и наконец, рефлексия (от лат. reflexio — "обращение назад"). По сути, это способность человека к самопознанию, самоанализу. Еще Сократ призывал своим знаменитым "Познай самого себя" к осознанности. Ведь чем лучше наше осознание собственных чувств, эмоций, состояний, тем лучше способность к анализу своего поведения и прошлого опыта, а также пониманию чувств, эмоций и поведения других людей. А это в свою очередь повышает уровень мотивации, улучшает навыки коммуникации и взаимодействия в команде, способствует лучшему самоконтролю и дисциплине и, как следствие, приводит к лучшим результатам в работе.

О важности этих трёх навыков, вероятно, все знают. Ценность все же не в том, чтобы знать секрет успеха, а в том, чтобы уметь им воспользоваться. В данном случае — знать, как улучшить вышеперечисленные навыки.

Многие утверждают, что способность к обучению у человека либо есть, либо нет, т.е. это некая врожденная характеристика и развить ее не представляется возможным. Но накопленные в течение жизни знания, навыки, привычки, поведение — это приобретенные черты человека, а значит — их можно развивать. И единственное, что может нам в этом помешать — это наша лень. А с ней можно бороться! Даже если читать по 1 странице каждый день, это уже 365 страниц по итогам года.

Кроме того, сегодня у нас есть беспрецедентный доступ к информации. Образовательные курсы, книги, статьи на интересующую тематику и т.д., все это легкодоступно онлайн.

Главное — применять приобретенные знания в первые 72 часа после их получения. Чем быстрее мы начинаем применять новые знания на практике, тем быстрее это отражается на нашем поведении, а дальше трансформируется в хорошую привычку. Даже если первые действия немного неуклюжие, все равно нужно действовать. Лучше действовать, ошибаться, извлекать уроки из таких ошибок и снова действовать, чем не делать ничего и ждать наилучшего момента для применения новых знаний.

Лучшую устойчивость к стрессам демонстрируют те, чья жизнь максимально сбалансирована, т.е. кроме работы включает различные увлечения, спортивные нагрузки, путешествия и исключает вредные привычки. Но достаточно придерживаться хотя бы двух правил: не зацикливаться только лишь на работе и окружить себя близкими людьми, которые способны поддержать, подбодрить, а главное искренне верят в ваш успех и заряжают этой уверенностью вас.

Развитие рефлексии, пожалуй, требует наибольших усилий. Самоанализ требует колоссальной внутренней работы, а главное — честности с самим с собой. К сожалению, это удается далеко не всем. Нам так комфортно прятаться за старыми привычками, стереотипами, розовыми очками. Но не отчаивайтесь. Даже самый большой успех начинается с первых маленьких шагов, на которые способен каждый.

В качестве примера могу поделиться простой методикой, которая позволит лучше понимать свои эмоции, — это ведение дневника. Многим она знакома с детства. Очень рекомендую каждый день вечером выделить себе 30 минут для того, чтобы вспомнить и записать все свои чувства и эмоции, которые вы испытали за день. Важно зафиксировать саму эмоцию, обстоятельства / события / людей, которые ее вызвали, возможно, какие телесные ощущения при этом были, какие образы и/или мысли возникли у вас в момент, когда вы ощущали эту эмоцию. После нескольких недель ведения такого дневника (в любом удобном формате — бумажном или электронном) уже можно проанализировать, какие эмоции вы испытываете чаще всего в течение дня и что их вызывает. Лучше всего будет потом проработать с коучем или психологом наиболее проблемные моменты, которые вы увидели в результате анализа таких наблюдений за собой. Но даже без такой проработки с профессионалом вы заметите позитивный эффект. Ведь вы научитесь определять свои эмоции и лучше понимать себя. 

Безусловно, описанные навыки не гарантируют стопроцентный успех. Есть много других факторов, влияющих на продвижение по карьерной лестнице, например, наличие возможностей для роста в компании, наличие необходимой квалификации, профессиональных знаний и т.д. Тем не менее, развитие способности к обучению, устойчивости к стрессам и способности и умения рефлексировать — это существенное преимущество во время конкурса на должность вашей мечты и надежное основание для достижения новых карьерных высот. Помните, дорогу осилит идущий.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич