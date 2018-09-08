Три навыка, которые способствуют карьерному росту 8.09.2018, 12:50

Достижения - это результат спланированных дисциплинированных действий и непрерывного саморазвития.

Стремление к быстрому карьерному росту — отличительная черта жителей стран с развивающейся экономикой. Многие из нас стремятся получить повышение в должности, а с ним повышение зарплаты и много других приятных льгот. И каждый ищет свой путь к заветной цели. Часто мы хотим найти легкий путь, волшебный способ, что-то вроде: что бы такого съесть, чтобы похудеть. Но в жизни мало места для волшебства. Чаще достижения — это результат спланированных дисциплинированных действий и непрерывного саморазвития, пишет Светлана Куценко, НR-директор фармкомпании "Тева Украина", на сайте delo.ua.

Как HR я, к счастью, стала свидетелем многих примеров карьерного роста сотрудников. Могу с уверенностью сказать, что большинство из них отличались от своих менее успешных коллег тремя ярко выраженными навыками. И я готова с радостью поделиться их секретом.

В первую очередь это способность к обучению. Каждый работодатель ожидает, что на новой должности сотрудник быстро адаптируется и будет работать максимально эффективно. А на это, как правило, способны те, кто не останавливается в развитии своих знаний, приобретает новые способности и навыки, а также демонстрирует высокую скорость "усвоения нового материала", т.е. быстро интегрирует новые знания в свое поведение и привычки. Именно хорошая способность к обучению обеспечивает лучший прогресс в освоении новых должностных обязанностей.

Во-вторых, это устойчивость к стрессам. Все мы периодически испытывали на себе давление дедлайнов, высоких ожиданий руководства, амбициозных целей и просто собственного страха не достичь успеха в том, что мы делаем. И это в дополнение к и так неспокойной жизни: экономические и другие кризисы, беспокойство мегаполиса, потрясения личного характера и т.д. Непросто сохранять спокойствие и эмоциональное равновесие в таких условиях. Но именно это часто ожидается от всех нас в работе, особенно если вы — часть команды и каждый день взаимодействуете с большим количеством людей.

Ну и наконец, рефлексия (от лат. reflexio — "обращение назад"). По сути, это способность человека к самопознанию, самоанализу. Еще Сократ призывал своим знаменитым "Познай самого себя" к осознанности. Ведь чем лучше наше осознание собственных чувств, эмоций, состояний, тем лучше способность к анализу своего поведения и прошлого опыта, а также пониманию чувств, эмоций и поведения других людей. А это в свою очередь повышает уровень мотивации, улучшает навыки коммуникации и взаимодействия в команде, способствует лучшему самоконтролю и дисциплине и, как следствие, приводит к лучшим результатам в работе.

О важности этих трёх навыков, вероятно, все знают. Ценность все же не в том, чтобы знать секрет успеха, а в том, чтобы уметь им воспользоваться. В данном случае — знать, как улучшить вышеперечисленные навыки.

Многие утверждают, что способность к обучению у человека либо есть, либо нет, т.е. это некая врожденная характеристика и развить ее не представляется возможным. Но накопленные в течение жизни знания, навыки, привычки, поведение — это приобретенные черты человека, а значит — их можно развивать. И единственное, что может нам в этом помешать — это наша лень. А с ней можно бороться! Даже если читать по 1 странице каждый день, это уже 365 страниц по итогам года.

Кроме того, сегодня у нас есть беспрецедентный доступ к информации. Образовательные курсы, книги, статьи на интересующую тематику и т.д., все это легкодоступно онлайн.

Главное — применять приобретенные знания в первые 72 часа после их получения. Чем быстрее мы начинаем применять новые знания на практике, тем быстрее это отражается на нашем поведении, а дальше трансформируется в хорошую привычку. Даже если первые действия немного неуклюжие, все равно нужно действовать. Лучше действовать, ошибаться, извлекать уроки из таких ошибок и снова действовать, чем не делать ничего и ждать наилучшего момента для применения новых знаний.

Лучшую устойчивость к стрессам демонстрируют те, чья жизнь максимально сбалансирована, т.е. кроме работы включает различные увлечения, спортивные нагрузки, путешествия и исключает вредные привычки. Но достаточно придерживаться хотя бы двух правил: не зацикливаться только лишь на работе и окружить себя близкими людьми, которые способны поддержать, подбодрить, а главное искренне верят в ваш успех и заряжают этой уверенностью вас.

Развитие рефлексии, пожалуй, требует наибольших усилий. Самоанализ требует колоссальной внутренней работы, а главное — честности с самим с собой. К сожалению, это удается далеко не всем. Нам так комфортно прятаться за старыми привычками, стереотипами, розовыми очками. Но не отчаивайтесь. Даже самый большой успех начинается с первых маленьких шагов, на которые способен каждый.

В качестве примера могу поделиться простой методикой, которая позволит лучше понимать свои эмоции, — это ведение дневника. Многим она знакома с детства. Очень рекомендую каждый день вечером выделить себе 30 минут для того, чтобы вспомнить и записать все свои чувства и эмоции, которые вы испытали за день. Важно зафиксировать саму эмоцию, обстоятельства / события / людей, которые ее вызвали, возможно, какие телесные ощущения при этом были, какие образы и/или мысли возникли у вас в момент, когда вы ощущали эту эмоцию. После нескольких недель ведения такого дневника (в любом удобном формате — бумажном или электронном) уже можно проанализировать, какие эмоции вы испытываете чаще всего в течение дня и что их вызывает. Лучше всего будет потом проработать с коучем или психологом наиболее проблемные моменты, которые вы увидели в результате анализа таких наблюдений за собой. Но даже без такой проработки с профессионалом вы заметите позитивный эффект. Ведь вы научитесь определять свои эмоции и лучше понимать себя.

Безусловно, описанные навыки не гарантируют стопроцентный успех. Есть много других факторов, влияющих на продвижение по карьерной лестнице, например, наличие возможностей для роста в компании, наличие необходимой квалификации, профессиональных знаний и т.д. Тем не менее, развитие способности к обучению, устойчивости к стрессам и способности и умения рефлексировать — это существенное преимущество во время конкурса на должность вашей мечты и надежное основание для достижения новых карьерных высот. Помните, дорогу осилит идущий.