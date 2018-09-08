К чему ведет обвал российского рубля 2 8.09.2018, 12:59

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Эксперт дал прогноз.

Рекордное падение курса российского рубля к доллару и евро показывает, что российская экономика неэффективна, не является независимой, и сильно перекошена в сторону госкорпораций.

Об этом ObozTV рассказал глава политической партии "Основа" Андрей Николаенко. Он отметил, что несмотря на это, гораздо большее влияние на экономику РФ оказывает падение цен на нефть.

"Россия - импортозависимое государство? Нет. Она нетто-экспортер. Что она экспортирует? Энергетические позиции: нефть и газ. Газ и нефть сегодня пошли вверх по тренду? Да. Соответственно, чтобы сбалансировать внутренний бюджет, для них неплохо, что рубль обвалился", - пояснил Николаенко.

По его словам, дело в том, что Россия выплачивает зарплаты в рублях. А пока были санкции, РФ сильно вложилась в развитие производства продуктов питания.

"И они россиянам выплатили русские рубли, те пошли и купили русское молоко или картошку. И глобально их это не волнует", - уточнил политик.

"Зато они этих рублей получили больше за свои нефтедоллары. То есть, для россиян было гораздо болезненнее падение цен на нефть и мы это наблюдали, когда они активно тратили этот свой фонд, который они отложили", - подытожил Николаенко.