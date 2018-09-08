Гомельчанка рассказала об ограблении на трассе «Гомель-Одесса» 1 8.09.2018, 13:49

Фото: pause.by

Случай не единичный.

Компания гомельчан, которые вчетвером ехали на автомобиле в Одессу, подверглась ограблению в 70 км от конечного пункта путешествия.

Читательница «Сильных новостей» рассказала о нападении. По ее словам, 3 сентября в 70 километрах от Одессы компания остановилась на привал, чтобы вздремнуть в машине. Около пяти утра раздался грохот, от которого путешественники проснулись. Они успели увидеть только, как неизвестные за считанные секунды достали из багажника рюкзаки туристов и пустой кошелек, запрыгнули в автомобиль и умчались.

Автомобиль туристов стоял на парковке возле заправочной станции под светом фонаря и видеокамерами. Сотрудники АЗС и кафетерия, который находился там же, рассказали, что гомельчанам еще повезло. Обычно грабители режут колеса и разбивают боковые окна машины. По словам местных, это происходит уже много лет и все про это знают. Полиция на место происшествия добиралась около двух часов, что сотрудников заправки тоже не удивило.

Как рассказали полицейские, они усердно пытаются поймать грабителей: ловят «на живца», стоят в засадах, патрулируют трассу, но пока все безрезультатно. По их словам, грабители обладают не восточноевропейской внешностью, а жертвами чаще всего становятся туристы.

Правда, украинцы, как выяснилось тоже становятся жертвами похожего грабежа. Как сообщает сайт «Культурометр Одессы», 1 сентября на АЗС возле поселка Шарин в Уманском районе четверо киевлян, которые ехали в Одессу на внедорожнике «Фольксваген», остановились передохнуть. Но как только все заснули, неизвестные напали на джип, выбили стекла и похитили сумки. Мужчина попытался предотвратить ограбление и схватился за сумки изнутри машины. Правда, это не очень помогло — грабители оказались крепкими ребятами и просто вытянули его вместе с награбленным через окно. Бандиты вышли на «большую дорогу» без масок или балаклав, а «работали» просто в кофтах с капюшоном. Когда на место преступления прибыла полиция, то туристы смогли услышать по рации, что в 15 км от них произошло аналогичное нападении.