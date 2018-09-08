В Мюнхене нашли копию письма Альберта Эйнштейна 8.09.2018, 13:52

Это письмо Альберт Эйнштейн написал в 1932 году, чтобы поздравить с 50-летием еврейского экономиста Юлиуса Хирша.

Как сообщает dw.com, оригинал письма хранится в Институте имени Лео Бека в Нью-Йорке.

Сейчас в архиве Еврейской общины Мюнхена была обнаружена копия, сделанная самим лауреатом Нобелевской премии под копирку. Она находилась среди газетных вырезок 1961 года с некрологами, опубликованными после смерти Хирша.

Фото: DPA

Копия письма, найденная в Мюнхене, судя по всему, оставалась у Эйнштейна. Как она оказалась в мюнхенском архиве, пока выяснить не удалось.

После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году Юлиус Хирш (1882-1961) эмигрировал в Данию, а затем в 1941 году переехал в США. В 1952 году по случаю 70-летия ему было присвоено звание почетного доктора Берлинского свободного университета, в котором он преподавал до эмиграции.