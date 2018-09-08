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Штаны с подвохом: Путин опять замаскировал свой рост

  • 8.09.2018, 14:00

Президента России Владимира Путина в очередной раз подловили на маскировке роста.

Так, во время его встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на главе российского государства опять заметили "штаны с подвохом". На этот нюанс обратил внимание украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram.

"Как всегда, дурацкая маскировка подпорок странными штанинами брюк. Плюнули бы уже и переходили на стиль Роухани: длинное платье в пол замаскирует какой хочешь экзоскелет, а не то что подпорки и ходули", - подчеркнул он.


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