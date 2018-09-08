Букмекеры считают, что Беларусь разгромит Сан-Марино 7 8.09.2018, 14:12

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Сегодня состоится матч 1-го тура Лиги наций Беларусь – Сан-Марино.

Букмекеры не сомневаются в победе команды Криушенко, пишет by.tribuna.com.

«Макслайн» на победу белорусов выставил коэффициент 1,03, на победу Сан-Марино – 45, на ничью – 15,99.

Отметим, что самый маленький коэффициент на точный счет 4:0 – 3,5

«Фавбет» также уверен в победе белорусов – 1,05. Победа Сан-Марино – 36,0, ничья – 12,0.

Матч Беларусь – Сан-Марино состоится сегодня в 19.00 на стадионе «Динамо».