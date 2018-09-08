В Оренбургской области школьников приняли в «роснефтята» 4 8.09.2018, 14:23

В Бугуруслане, Бузулуке и Сорочинске 75 старшеклассников начали учебный год с посвящения в будущие нефтяники.

Все они стали учениками специального "Роснефть-класса". В пресс-релизе компании "Оренбургнефть", дочернем предприятии "Роснефти", этих школьников называют "роснефтятами".

Стало традицией посвящать их в это звание "помазанием" нефтью. Именно так школьники могут ощутить запах нефти и ее качество, считают в компании, сообщает Радио Свобода.

"Оренбургнефть" набирает такие спецклассы с 2014 года. В школах Оренбургской области также есть специальные казачьи и кадетские классы, а также классы школьников-полицейских.