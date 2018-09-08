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Белорусов среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет

  • 8.09.2018, 14:26
  • 1,145
Фото: tut.by

Крупная авария произошла утром 8 сентября на трассе Анкара-Аксарай.

Белорусов среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции нет, сообщил корреспонденту БелТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

"В аварии пострадали граждане Турции. Граждан Беларуси среди погибших и пострадавших нет", - проинформировал Анатолий Глаз.

ДТП произошло утром 8 сентября на трассе Анкара-Аксарай. Водитель не справился с управлением, в 15 км от Аксарая автобус съехал в кювет.

В результате шесть человек погибли, 44 пострадали. В момент аварии в салоне находились 46 пассажиров, водитель и три сотрудника автобусной компании. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.


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