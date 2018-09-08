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Польскому историку Лукашу Адамскому запретили въезд в Россию

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  • 8.09.2018, 14:31
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Лукаш Адамский

ФСБ признала его угрозой национальной безопасности РФ.

Заместителю директора Центра польско-российского диалога, польскому историку Лукашу Адамскому запретили въезд в Россию. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По словам Адамского, он ехал в российский город Светлогорск на открытие польско-российского детского футбольного турнира. При прохождении границы через погранпереход он получил документ, в котором сказано, что ФСБ признала его угрозой национальной безопасности в России. Адамский написал, что въезд в Россию ему запрещен до марта 2021 года.

В ноябре прошлого года ФСБ задержала и выдворила из России польского историка Хенрика Глембоцкого. Так российские власти ответили на решение Агентства внутренней безопасности Польши о депортации новосибирского профессора Дмитрия Карнаухова. Его обвинили в "пророссийской пропаганде" и участии в "гибридной войне против Польши".


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