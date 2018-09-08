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Назван топ-3 самых дорогих автомобилей в 2018 году

  • 8.09.2018, 15:00
  • 1,012

Номер один в обсуждаемом рейтинге - Rolls-Royce Sweptail.

Львиная доля мировых автопроизводителей основной поток производственных мощностей направляют на выпуск бюджетных моделей, считая данный сегмент наиболее выгодным. Однако есть автомобильные марки, модели которых стоят в десятки, а то и в сотни раз дороже машин массового сегмента, пишет avtodream.org.

На третьем месте итальянская модель Lamborghini Veneno. Такой автомобиль стоит 4,5 млн долларов. Силовой агрегат данной модели представлен 6,5-литровым турбомотором (V12) на 740 л.с. в паре с семиступенчатой КПП.

Второе место у Koenigsegg CCXR Trevita. Данный суперкар стоит 4,8 млн долларов. По силовой части машину оснастили турбомотором на 1000 л.с.

Номер один в обсуждаемом рейтинге - Rolls-Royce Sweptail. Некоторые автоэксперты называют шутя данную модель "сухопутной яхтой".

Все видимо потому, что дизайн машины выполнен в стиле гоночных яхт. Стоит такое авто тоже как яхта - 13 млн долларов.

Машина имеет шикарное оформление салона с использованием натуральной кожи, древесины дорогих пород.


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