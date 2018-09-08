В НАТО поддержали курс Украины на евроатлантическую интеграцию 8.09.2018, 15:15

Решение Бухарестского саммита о том, что Украина в будущем станет членом НАТО, остается неизменным.

В НАТО поддержали право Украины свободно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.

Об этом в комментарии агентству "Укринформ" заявил официальный представитель штаб-квартиры НАТО, комментируя предложенные президентом Украины Петром Порошенко изменения в Конституцию Украины.

"Мы тверды в нашей поддержке права Украины решать свое собственное будущее и внешнеполитический курс, свободно, без внешнего вмешательства", – заявил представитель Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что решение Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остается неизменным. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украина изъявила желание стать членом НАТО в будущем.

28 февраля 2018 года Порошенко сказал, что его команда обсуждает возможность дополнения Конституции пунктом о европейской и евроатлантической интеграции. Он предположил, что его можно внести в преамбулу Основного закона.

3 сентября Рада зарегистрировала соответствующий законопроект, инициированный президентом. В преамбуле к Основному закону Порошенко предлагает закрепить необратимость курса Украины на евроатлантическую интеграцию.